شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تحذر مواطنيها وتزعم: «حرب الهرم الأسود» يستهدف الملء الثاني لسد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زعمت السلطات الإثيوبية تمكنها من التصدي لمحاولات هجوم إلكتروني، متعلق بعملية الملء الثاني لسد النهضة، استهدف 37 ألف جهاز كمبيوتر.

وقالت وكالة شبكة أمن المعلومات الإثيوبية إنها رصدت محاولات هجوم إلكتروني لنحو 37 ألف جهاز كمبيوتر في إثيوبيا، فيما يتعلق بملء المرحلة الثانية لسد النهضة.

وذكرت الوكالة، في بيان مقتضب، أن مجموعة هاكر تسمى «مجموعة الحصان السيبراني»، كانت تحاول تنفيذ هجوم إلكتروني على مواقع الويب المختلفة لنحو 37 ألف جهاز كمبيوتر في إثيوبيا، من خلال إطلاق فيروس كمبيوتر جديد يعرف بحرب الهرم الأسود.

كانت إثيوبيا قد زعمت مسبقًا تعرضها لهجمات سيبرانية في الأعوام السابقة بهدف تعطيل الأنشطة الاقتصادية والسياسية في أديس أبابا، دون أن تقدم دليلا على تلك الادعاءات.

ويتعامل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بـ«عنترية» في ملف سد النهضة، ويضرب بالحلول السلمية عرض الحائط، إذ أفسد جميع المفاوضات المطروحة بين إثيوبيا ومصر والسودان.

«عنترية» آبي أحمد، بمثابة اختراع عدو خارجي لإثيوبيا، متمثّل في مصر والسودان، لتمرير عملية تأجيل الانتخابات البرلمانية، خاصةً بعد استطلاعات الرأي التي أفادت بتراجع شعبية حزب رئيس الوزراء.

كما يُلهي شعبه ويبعد أنظاره عن المشاكل الداخلية، إذ تعاني إثيوبيا من الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية وزيادة حجم وتأثير الجماعات الانفصالية.

ومؤخرًا، سجلت معدلات التضخم في إثيوبيا ارتفاعات كبيرة، الأمر الذي أثار قلق خبراء الاقتصاد وأدى لحالة عدم ارتياح بشأن حالة الاقتصاد الوطني.

وقالت صحيفة «إثيوبيان هيرالد»- في تقرير- إنه في الأسابيع الأخيرة ارتفعت أسعار الوقود من حوالي 22 برا للتر الواحد إلى حوالي 26 برا، كما تضاعفت أسعار النقل بين الأقاليم بشكل غير متناسب، فعلى سبيل المثال ارتفعت تعريفة النقل من «رياكوبو» في منطقة أمهرة إلى أديس أبابا من حوالي 300 بر إلى حوالي 600 بر، علاوة على ارتفاع سعر رغيف الخبز بنسبة 50 بالمائة وغير ذلك من السلع التي تضاعفت أسعارها بصورة غير مبررة.