شكرا لقرائتكم خبر عن لو من عشاق البطاطا.. تعرف على 8 فوائد صحية تعزز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول البطاطا كوجبة خفيفة يمكن أن يكون علاجا للعديد من الأمراض المزعجة، لما تحتويه من العناصر الغذائية، خاصة المغنسيوم والصوديوم والكربوهيدرات، والألياف، كما أنها غنية بفيتامين أ وفيتامين C وبيتا كاروتين.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع drhealthbenefits، فإن فوائد البطاطا عديدة للكبار والصغار وتحمى من العديد من الأمراض المزمنة مثل: 1.الوقاية من مرض السكرى

تناول البطاطا من قبل مرضى السكرى يسهم فى التحكم فى مستوى السكر فى الدم، حيث يمكن استخدامها لتحل محل الكربوهيدرات، حيث أظهرت الدراسات أن البطاطا الحلوة يمكن أن تقلل من مستوى السكر فى الدم ومقاومة الأنسولين لدى مرضى السكرى، لأنه غنى بالألياف.

2. خفض ضغط الدم

يعد الحفاظ على تناول كمية منخفضة من الصوديوم أمرًا مهمًا لخفض ضغط الدم، وتحتوى البطاطا الواحدة على 542 ملليجرام من البوتاسيوم، حيث يمكن أن يقلل تناول البوتاسيوم العالى من خطر الموت بنسبة 20% بسبب ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب الحفاظ على مستوى الكوليسترول بالجسم.

3. الحفاظ على الخصوبة

لأن البطاطا غنية بفيتامين أ فهى تساعد على تحسين الخصوبة، وتعد مهمة خلال فترة الحمل والرضاعة.

4. زيادة المناعة

تحتوى البطاطا على نسبة عالية من فيتامين C وبيتا كاروتين التى توفر مناعة عالية، حيث فيتامين سى الموجود فى البطاطا الحلوة كوقاية من الأمراض مثل الأنفلونزا.

5.علاج الالتهاب

الكولين هو أحد العناصر الغذائية المهمة ومتعددة الوظائف فى البطاطا، والتى تعمل على الحفاظ على بنية غشاء الخلايا، ونقل النبضات العصبية، وامتصاص الدهون وعلاج الالتهاب، وبالتالي فإن لها تأثير مضاد للالتهابات.

6. الحفاظ على العيون

نظرا لأنها تحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ في صورة بيتا كاروتين، حيث يؤدي نقص فيتامين (أ) إلى تدهور الجزء الخارجي من المستقبلات الحركية والذى يؤدى فى النهاية إلى كسر الرؤية الطبيعية، فإن استهلاك فيتامين أ مع ارتفاع بيتا كاروتين سيعيد قدرتنا على الرؤية.





7. الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

تحتوى البطاطا على نسبة عالية من الألياف التى تمنع الإمساك وتعزز صحة الجهاز الهضمى، حيث تحتوى البطاطا على مصدر غذائى يسهل هضمه حتى يكون مفيدًا للقولون والمعدة، كما أنها فعالة فى الحد من التهاب المعدة.

8. مصدر الطاقة

تحتوى البطاطا على معادن مهمة، مثل الحديد والمغنيسيوم التى يمكن أن تزيد من طاقتنا للقيام بالأنشطة، حيث يحفز الحديد إنتاج خلايا الدم الحمراء لجسمنا، كما يمكن أن يزيد الحديد من توزيع الأكسجين في أجسامنا.