شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى إنفلونزا الطيور H10N3 بعد إعلان الصين تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت الصين عن أول حالة إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور H10N3 من مقاطعة جيانجسو بشرق البلاد، وكان المريض رجلًا يبلغ من العمر 41 عامًا، وتم التحقق من أنه أول حالة إصابة بشرية بسلالة H10N3 من إنفلونزا الطيور، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية (NHC).

وبحسب البيان وفقا لتقرير موقع thehealthsite تم نقل الرجل إلى المستشفى فى 28 أبريل الماضى بعد إصابته بالحمى وأعراض أخرى للمرض، وأضافت أنه تم تشخيص إصابته بفيروس أنفلونزا الطيور H10N3 فى 28 مايو، لكنها لم تذكر تفاصيل حول كيفية إصابة الرجل بالفيروس.



أعراض الإصابة بأنفونزا الطيور

وفقًا لمراكز الأمراض والوقاية منها إنفلونزا الطيور هي عدوى فيروسية لا تصيب الطيور فحسب، بل تصيب أيضًا البشر والحيوانات الأخرى، وهناك العديد من سلالات إنفلونزا الطيور، وH10N3 هى واحدة من العديد من السلالات.

ووفقًا للجنة الصحة الوطنية الصينية NHC تعتبر إنفلونزا الطيور H10N3 من مسببات الأمراض المنخفضة، أو أقل حدة، من سلالة الفيروس في الدواجن، واحتمالية انتشاره على نطاق واسع منخفضة إلى حد ما.

لم يُعرف بعد أن الفيروس ينتقل من خلال الاتصال بين البشر، ومع ذلك يشعر بعض الباحثين بالقلق من أن فيروس H10N3 قد يصبح خطرًا وبائيًا على البشر.

وفقًا لبيان فيليب كلايس، منسق المختبر الإقليمي لمركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابع لمنظمة الأغذية والزراعة في المكتب الإقليمي لأسيا والمحيط الهادئ، فإن هذه السلالة المعينة من العدوى الفيروسية ليست شائعة جدًا.

وتوجد العديد من السلالات المتميزة من إنفلونزا الطيور في الصين، وبعضها يصيب الأشخاص بشكل عشوائي، وهم عمومًا الأفراد الذين يتفاعلون مع الدواجن.

ووفقًا لتقرير لجنة الصحة الوطنية الصينية فإنه منذ أن قتل المتغير من أنفلونزا الطيور H7N9 ما يقرب من 300 شخص في 2016-2017، لم تكن هناك أعداد كبيرة من الأمراض البشرية مع إنفلونزا الطيور، ولم يتم الإبلاغ عن أى حالات إصابة بشرية بفيروس H10N3 حتى الآن.