رجيم مثالي لتنظيف الجسم من السموم في أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمكنك التخلص من سموم الجسم في مدة أسبوع فقط من خلال اتباع نظام غذائي ورجيم لتنظيف الجسم من السموم، تعرف عليه الآن..

يعتبر تنظيف الجسم من السموم من الأشياء الضرورية التي تساعد في الحفاظ على صحة مثالية وإنقاص الوزن، كما أنه يساعد على الهضم بشكل جيد وامتصاص العناصر الغذائية اللازمة للجسم والتخلص من السموم الموجودة في الكبد، ولهذا من المهم التعرف على رجيم لتنظيف الجسم من السموم لمدة أسبوع والذي له نتائج فعالة.





رجيم تنظيف الجسم من السموم لمدة أسبوع

يمكنك اتباع رجيم يساعد على التخلص من السموم الموجودة في الجسم لمدة أسبوع، وعليك يوميا في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار بشرب كوب كبير من الماء الدافئ الذي يضاف إليه ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون، ويتم ممارسة أي نوع من الرياضة الخفيفة، ومن بعدها يتم تناول الإفطار، كما يجب الحرص على الإكثار من تناول الماء خلال اليوم وبعض الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية والتي تكون عبارة ثمرة من الفواكه أو الخضروات أو نوع من العصير الخالي من السكر.

اليوم الأول

وجبة الإفطار: يجب تناول كوب من عصير الخضروات الطازجة مثل عصير الجزر أو النعناع أو السبانخ، وللحصول على أفضل فائدة من العصير يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من بذور الشيا لإضافة الألياف إليه مما يساعد في تعزيز الطاقة.

وجبة الغداء: تناول وجبة من الخضروات السوتيه المطهية على البخار مع قطعة من الدجاج المشوي بدون دهون.

وجبة العشاء: تناول كوب من الزبادي المضاف إليه بذور الشيا مع ثمرة من الفاكهة.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار: أومليت البيض بالفلفل الأخضر والطماطم والبصل مع ثمرة من الموز.

وجبة الغداء: سمك مشوي مع طبق من الكوسا والبطاطس المشوية.

وجبة العشاء: شوربة الخضروات المضاف إليها الحمص مع سلطة الكرنب.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار: طبق من الشوفان بالمكسرات والتوت والقرفة

وجبة الغداء: قطعة من اللحم المشوي مع سلطة الكرنب

وجبة العشاء: يمكنك تناول طبق من شوربة العدس





اليوم الرابع

وجبة الإفطار: بيض أومليت مع ثمرة من الفاكهة.

وجبة الغداء: يمكنك تناول الفلفل المحشي المطهي بزيت الزيتون مع ثمرة من الكينوا.

وجبة العشاء: دجاج مشوي مع طبق من سلطة الخضروات بدون طماطم.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار: بيض أومليت بالجبن، طبق من سلطة الكرنب، وثمرة من الفاكهة.

وجبة الغداء: صدور دجاج مشوية مع طبق من شوربة الخضار.

وجبة العشاء: زبادي مع بذور الشيا إلى جانب ثمرة من الفاكهة.

اليوم السادس

وجبة الإفطار: بيضة مسلوقة وثمرة من الأفوكادو، وخبز محمص إلى جانب كوب من الشاي الأخضر.

وجبة الغداء: سمكة مشوية مع طبق من السلطة الخضراء والبطاطس المشوية.

وجبة العشاء: شوربة خضروات وعدس، مع طبق من سلطة الجرجير والفلفل ويمكنك إضافة إليها بذور عباد الشمس.

اليوم السابع

وجبة الإفطار: بيض أومليت مع شريحة من التوست البني، وكوب من عصير الخضروات.

وجبة الغداء: شريحة من لحم الضأن المشوي، وطبق من شوربة العدس، وسلطة كرنب.

وجبة العشاء: صدر دجاج مشوي مع طبق من سلطة الأفوكادو.