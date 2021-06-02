صحة ورشاقة

إنفوجراف.. قرارات جديدة لمكافحة كورونا في سلطنة عمان

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت سلطنة عمان، الأربعاء، مجموعة من القرارات الجديدة لمكافحة فيروس المستجد (كوفيد-19).

وتضمنت القرارات العمانية الجديدة إنهاء العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية في كافة محافظات السلطنة من الساعة الـ8 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا.

كما تقرر استمرار سريان قرار تقليص الدخول للمجمّعات والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابيّة، مع السماح للأطفال دون سن الـ12 بدخولها.

وأعلنت سلطنة عمان السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن 100 مصلٍ للصلوات الـ5 فقط (مع الإبقاء على عدم إقامة صلاة الجمعة)

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز القرارات التي اتخذتها سلطنة عمان لمكافحة جائحة كورونا..


الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا