إنفوجراف.. قرارات جديدة لمكافحة كورونا في سلطنة عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت سلطنة عمان، الأربعاء، مجموعة من القرارات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتضمنت القرارات العمانية الجديدة إنهاء العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية في كافة محافظات السلطنة من الساعة الـ8 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا.

كما تقرر استمرار سريان قرار تقليص الدخول للمجمّعات والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابيّة، مع السماح للأطفال دون سن الـ12 بدخولها.

وأعلنت سلطنة عمان السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن 100 مصلٍ للصلوات الـ5 فقط (مع الإبقاء على عدم إقامة صلاة الجمعة)

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز القرارات التي اتخذتها سلطنة عمان لمكافحة جائحة كورونا..



