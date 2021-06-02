تونس تلقح المواطن رقم مليون ضد فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد 82 يوما من انطلاق عملية التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وصلت تونس إلى مليون شخص ملقح من بين مليوني مسجلين في منظومة التلقيح.

وتلقى مواطن تونسي يدعى عبد الكريم شوشان الجرعة عدد مليون من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمركز التلقيح بقبّة المنزه وسط العاصمة تونس، وذلك وفق بلاغ لوزارة الصحة التونسية.



وجدّدت الوزارة دعوتها للجميع الى التسجيل على منظومة التلقيح بكثافة، خاصة أن عدد المسجلين ما زال ضئيلا باعتبار أن الشعب التونسي يبلغ 12 مليون نسمة، وأطلقت الوزارة حملة بعنوان "أنت أيضا سجل كي تلقح".

وشرعت وزارة الصحّة منذ يوم الثلاثاء في دعوة التونسيين المسجّلين على منظومة التلقيح والمنتمين للفئة العمريّة بين 50-60 سنة لتلقّي الجرعة الأولى من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا.

وسجلت تونس، وفق آخر احصائيات رسمية لها، 1512 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، من بين إجمالي 346986 حالة إصابة و12720 حالة وفاة.

وقد توقع وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، الاثنين، إمكانية تسجيل 2000 وفاة بفيروس كورونا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين و2000 وفاة خلال شهر أغسطس.

وأكد الوزير أن بلاده ستدخل بداية من 15 يونيو/ حزيران في الموجة الرابعة من فيروس كورونا وستكون فترة الذروة خلال شهر أغسطس/ آب.