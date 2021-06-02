الهجمات الإلكترونية وإيران.. واشنطن تعلن مواقفها قبل قمة بايدن وبوتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أن ملف الهجمات الإلكترونية سيكون حاضرا في مباحثات الرئيس جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر عقد قمة تجمع الرئيسين في جنيف السويسرية في 16 يونيو حزيران الجاري، في أول لقاء وجها لوجه بينهما منذ تولي بايدن السلطة في 20 يناير كانون ثاني الماضي,

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن "الرئيس الأمريكي سيطرح موضوع الهجمات الإلكترونية خلال لقائه مع نظيره الروسي".

وتابعت أن بايدن "يعتقد أن روسيا لديها دورًا لتلعبه من أجل وقف الهجمات الإلكترونية".

وقبل أيام، أعلنت شركة مايكروسوفت أن الهجوم الإلكتروني الذي وقع مؤخرا عبر الإنترنت على وكالات حكومية أمريكية هو من تنفيذ نوبليوم وهي ذات الجهة التي نفذت هجوم سولار ويندز العام الماضي ومنشأها روسيا.

وفيما تتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء العديد من الهجمات الإلكترونية على أراضيها وصولا إلى اتهامها بالتدخل في انتخابات الرئاسة في 2016 على خلفية اختراق البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، تنفي موسكو الأمر برمته.

وانتقلت ساكي للحديث عن الأوضاع في الشرق الأوسط، وقالت إن "الرئيس بايدن ملتزم بحل الدولتين فيما يخص الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.



وتابعت "رؤية الرئيس بايدن بشأن إيران ترتكز على الدبلوماسية لمنعها من الحصول على سلاح نووي".

ومضت قائلة "مستمرون في العمل والتعاون مع إسرائيل حول الملف النووي الإيراني لكن موقفنا لم يتغير في هذا الشأن".