"الجنائية الدولية" تطالب السودان بتسليم "حليف البشير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت ‏المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتسليم المتهم بارتكاب جرائم حرب أحمد هارون، لمحاكمته برفقة علي كوشيب في لاهاي.

وأكدت بنسودا، في مؤتمر صحفي في وزارة العدل السودانية، الأربعاء، ضرورة تسليم هارون، خاصة أن "الملفات والمستندات ضد ارتكابه للجرائم جاهزة".

وأحمد هارون، مرتبط بقضية علي كوشيب، وتطالب المدعية بأن يحاكم الرجلان في محكمة واحدة.



كما أنه هو أحد حلفاء الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في منطقة دارفور.

ولفتت بنسودا إلى أن "هناك مطلوبين آخرين سيتم تسليمهم للجنائية لكن في البداية هارون فقط"، مشيرة إلى أنها "بحثت مع مسؤولين سودانيين تسليم المتهمين في جرائم الحرب".

وأعلنت عن تجاوب كل الأطراف الحكومية على تسليم المطلوبين للجنائية وأنهم داعمين للتسليم .

وأضافت ‏المدعية العامة للجنائية:" خلال زيارتي لمعسكرات النازحين في دارفور فهم عبروا لي عن ضرورة تسليم المتهمين لتحقيق العدالة التي تعتبر مهمة جدا لأهالي دارفور" ‎.

ويحاكم علي كوشيب في تهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية في الإقليم الغربي، بعد أن نقل في 9 يونيو/حزيران 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إثر تسليم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى.