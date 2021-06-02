حريق مصفاة طهران.. النيران تلتهم 18 خزانا و3 مستشفيات تتأهب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التهم الحريق الذي اندلع في مصفاة "تندجويان" للنفط جنوب العاصمة الإيرانية طهران، 18 خزانا، فيما وضعت 3 مستشفيات في حالة تأهب.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة أنباء "جوان" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، مساء الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء، في تقرير لها، تابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران، إن "شدة الحريق في مصفاة تندجويان الذي نشب الأربعاء أدت إلى وصول النيران إلى 18 خزانا".





وكشفت الوكالة بحسب مصادر، عن أن "فرق الإطفاء لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على الحريق وإخماده".

وفي سياق متصل، قال مجتبى خالدي، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، إنه "بعد إندلاع الحريق في مصفاة جنوب طهران تم إرسال عشر سيارات إسعاف وحافلة إلى مكان الحادث".





وكشف خالدي عن إخلاء بعض الأسرة في 3 مستشفيات في طهران، مبيناً أن "مستشفيات هفت تير وفيروز آبادي ومطهري وضعت في حالة تأهب قصوى".

وتابع المسؤول الإيراني أنه "تم توفير 50 سريراً من قبل المراكز الطبية للمصابين المحتملين في هذا الحادث".