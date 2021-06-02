شكرا لقرائتكم خبر عن تناولى السبانخ خلال فترة حملك.. تحمى الجنين من التشوهات وتقلل فرص الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد السبانخ من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة للصحة، خاصة خلال فترة الحمل التى تعد من أكثر المراحل الصعبة التى تمر بها النساء، فهى تلعب دورا مهما لصحة الأم والتغذية السليمة لنمو الطفل، فهى غنية بالبروتين والكربوهيدرات والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم.

كما أن السبانخ غنية بفيتامين أ وفيتامين ج وب 1 وب 3 والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعلها تسهم فى نمو العظام وتدفق الدم للجسم.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع "تايمز أوف انديا" فإن هناك بعض الفوائد للسبانخ خلال فترة الحمل:1. دعم صحة الجهاز التناسلى:

تظهر الأبحاث أن السبانخ مصدر جيد لفيتامين أ الذى يدعم صحة الجهاز التناسلى، ما يحمى بشكل فعال من المشاكل أثناء الحمل، كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى جفاف الملتحمة عند الحوامل، ويزيد من خطر الإصابة بفقر الدم.

2. الحفاظ على صحة الجنين

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يوصى بتناول حمض الفوليك بقدر 400 ميكروجرام، حيث يعتبر حمض الفوليك مفيد للجنين، ما يزيد إنتاج كريات الدم الحمراء، ويؤدى إلى زيادة نمو الدماغ والعمود الفقرى، ومنع تشوهات فى الجنين.

3. تجنب الإجهاض

لأن السبانخ غنية بحمض الفوليك الذى يقلل الإجهاض عند النساء الحوامل، ويساعد في دعم نمو المخ للجنين.

4. منع أمراض القلب

نظرا لأنه غنى بحمض الفوليك هو أيضًا من المواد التي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب، حيث يمكن أن تتعرض المرأة الحامل الى نوبة قلبية إذا لم تحصل على كمية كافية من حمض الفوليك.

5. منع الاكتئاب

تمر المرأة بمرحلة اكتئاب خلال الحمل، ما يؤثر على حالة الجنين في الرحم.

6.الحفاظ على صحة الدماغ

تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لحمض الفوليك في الحفاظ على صحة الدماغ، كما يمكن أن يساعد محتوى حمض الفوليك في نمو الجنين.