شكرا لقرائتكم خبر عن عزز مناعتك بتناول مصادر فيتامين سى يوميًا.. أهمها البرتقال والفراولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الحقائق المعروفة أن النظام الغذائى المتوازن ضرورى للصحة الجيدة والرفاهية العامة، وتتصدر الفيتامينات قائمة العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ولعل أهم هذه الفيتامينات هو فيتامين "سى" نظرًا لفوائده العديدة ليس فقط لأنه من مضادات الأكسدة الرائعة، لكن من المعروف أيضًا أن له فوائد متعددة للبشرة، بالإضافة إلى أن تناوله بانتظام يساعد فى تحسين جودة الكولاجين وصحة الأسنان والعظام بجانب تعزيز المناعة، ويرصد موقع "فوود تى فى" أهم الأطعمة الغنية بفيتامين سى لتضمينها فى نظامك الغذائى.

- فيما يلى.. 5 أطعمة غنية بفيتامين سي: 1- البرتقال

يتصدر البرتقال قائمة العناصر الغذائية التى تحتوى على فيتامين سى، لذلك إذا تناولت حصة واحدة من هذه الفاكهة فأنت بالفعل تتخذ الخطوة الأولى نحو إعطاء جسمك الكمية اليومية المطلوبة من فيتامين سى، كما أن البرتقال مصدر جيد للبوتاسيوم والألياف.

2- الفراولة

الفراولة غنية بفيتامين سى، وهى أيضًا مصدرًا رائعًا للألياف والمغنيسيوم ما يجعلها وجبة خفيفة ممتازة، ويمكن إضافتها للعديد من الأطعمة مثل دقيق الشوفان أو اللبن أو الحبوب.



طماطم

3- الطماطم

من المعروف أن الطماطم مصدر جيد لفيتامين سي ما يجعلها الخضار المثالي لإضافته إلى نظامك الغذائي اليومي، بالإضافة إلى ذلك فغن الطماطم غنية بفيتامين أ ومضادات الأكسدة مما يجعلها مفيدة لصحة القلب.

4- الليمون

تحمل حبة ليمون نيئة بما في ذلك القشرة على ما يقرب من 83 مجم من فيتامين سي، وهذا كثير نظرًا لأن الكمية اليومية الموصى بها للبالغين تتراوح من 65 إلى 90 ملليجرام من فيتامين سى، ويعمل الليمون أيضًا كمضاد للأكسدة.



فلفل أخضر

5- الفلفل

يعتبر الفلفل الأخضر مصدرًا جيدًا لفيتامين سي إلى جانب البوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى، حيث يمكنك استخدام الفلفل في إعداد الكثير من الأطعمة للحصول على دفعة جيدة من العناصر الغذائية المختلفة بما فيها فيتامين سى.