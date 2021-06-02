شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجفاف المزمن الأعراض وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الترطيب مفهومًا بسيطًا لكنه حاسم لجسم الإنسان، لقد تم التأكيد مرارًا وتكرارًا على أهمية شرب الماء كجزء حيوى من أسلوب حياة صحى، وقلة شرب الماء قد تؤدى إلى الجفاف، ومع تكرار هذا الأمر قد يؤدى إلى الجفاف المزمن وهو ليس مجرد خسارة مفرطة للماء من الجسم لفترة طويلة من الزمن، لكن أيضًا فقدان المعادن الحيوية التى تساعد أجسامنا على العمل بشكل صحيح ما يترتب عليه مشاكل شائعة مثل تقلص العضلات والتعب والدوخة وضباب الدماغ وغيرها، وفقًا لما ذكره موقع "فوود تى فى".

- فيما يلى.. أعراض الإصابة بالجفاف المزمن: 1- جفاف الفم أو رائحة الفم الكريهة:

تنتج الغدد اللعابية لدينا العديد من العوامل المضادة للبكتيريا فى الفم، ومع ذلك فإن قلة شرب الماء والسوائل تتسبب فى توقف تلك الغدد عن إنتاج اللعاب ما يسبب فرط نمو البكتيريا الضارة ورائحة الفم الكريهة وتشقق الشفتين نتيجة جفاف الفم.

2- جفاف واحمرار الجلد

يؤدى الجفاف إلى فقدان المرونة والرطوبة ما قد يؤدى إلى جفاف الجلد واحمراره.

3- الصداع النصفى

ينتج عن قلة شرب الماء والسوائل بقدر كافى، حيث يسبب صداع الجفاف أو الصداع النصفى.

4- اصفرار البول

يعد البول الأصفر الغامق علامة تحذيرية على أن جسمك لا يتلقى كمية كافية من الماء.

علاج الجفاف المزمن

الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية لعلاج الجفاف المزمن أو تجنبه ليس فقط بشرب الكثير من الماء بل دمج السوائل في نظامك الغذائي والغنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة لعمل الجسم مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والكلوريد، ويفضل تناول العصائر والمشروبات منخفضة السكر لتجنب الإصابة بالجفاف المزمن.