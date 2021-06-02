شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تجعل قراءة اختبار الحمل سلبية رغم حدوثه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما تكون اختبارات الحمل المنزلية دقيقة، لكن يقدر الباحثون أن ما يصل إلى 5٪ من الاختبارات تعطي نتيجة سلبية خاطئة مما يعني أن الاختبار، يشير إلى أنك لست حاملاً في حين أنك في الواقع يوجد جنين في الرحم، ومن الناحية المثالية، يجب إجراء اختبار الحمل في أول شيء في الصباح، ووفقا لتقرير لموقع insiderقد يحدث اختبار حمل سلبي كاذب إذا لم تجرِ الاختبار أول شيء في الصباح، يمكن أن يحدث أيضًا إذا أجريت الاختبار بعد أقل من 10 أيام من الحمل.

قد يؤدي التحقق من النتائج في وقت مبكر جدًا أو استخدام اختبار منتهي الصلاحية إلى إظهار نتيجة سلبية خاطئة، هناك بعض الأسباب التي تجعلك تحصلين على نتيجة سلبية زائفة، ربما تجري الاختبار في وقت مبكر جدًا أو بعد شرب الكثير من الماء، أفضل طريقة لضمان نتيجة دقيقة لاختبار الحمل في المنزل هي قراءة التعليمات المدونة على الاختبار بعناية واتباعها بشكل صحيح.

فيما يلي العديد من الأسباب التي قد تجعلك تحصلين على نتيجة سلبية زائفة وكيف يمكنك إجراء اختبار الحمل بشكل صحيح.

أجريت الاختبار في وقت مبكر من الحمل

تعمل اختبارات الحمل عن طريق قياس مستويات هرمون الحمل موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) في البول تبدأ كمية الهرمون الموجهة للغدد التناسلية المشيمائية في جسمك في الزيادة بمجرد زرع البويضة الملقحة في الرحم ، ويمكن اكتشافها بعد حوالي 10 أيام من الحمل.

مراجعة النتائج في وقت مبكر جدًا

يجب أن يأتي اختبار الحمل مع تعليمات حول المدة التي ستحتاجين إلى الانتظار فيها بين إجراء الاختبار والتحقق من النتائج، عادةً ما يكون وقت الانتظار حوالي دقيقة إلى دقيقتين، وذلك لأن الأجسام المضادة في الاختبار تحتاج إلى وقت لاستشعار الهرمون في البول وعرض النتيجة، إذا قمت بفحص الاختبار قبل انتهاء وقت الانتظار ، فقد ترى نتيجة سلبية حتى لو كنت حاملاً.

البول مخفف

للحصول على نتيجة إيجابية دقيقة من اختبار الحمل ، يجب أن يكون لديك تركيز عالٍ من الهرمونات في البول ، والذي يمكن أن يتأثر بعدة عوامل:

يحتوي بولك على أعلى تركيز لمستويات الهرمون الموجهة للغدد التناسلية المشيمية أول شيء في الصباح، إذا لم تتمكنى من إجراء الاختبار في الصباح، فحاولى استخدام البول الذي ظل في مثانتك لمدة أربع ساعات تقريبًا.

يمكن أن يؤدي شرب الكثير من السوائل إلى تخفيف البول وتقليل تركيز هرمون الحمل لذلك من الأفضل تجنب شرب الكثير من الماء أو المشروبات الأخرى قبل إجراء اختبار الحمل.

انتهاء صلاحية اختبار الحمل الخاص

إذا انتهت صلاحية اختبار الحمل الخاص بك ، فقد يعطي نتيجة سلبية خاطئة هذا لأن الأجسام المضادة في الاختبار التي تتفاعل مع هرمونات hCG تتبخر ببطء بمرور الوقت وفي النهاية سيكون هناك عدد قليل جدًا من الأجسام المضادة لاستشعار hCG بدقة.