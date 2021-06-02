الصحة الكويتية تعلن إصدار ترخيص للاستخدام الطارئ لدواء سوتروفيماب لعلاج حالات كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص للاستخدام الطارئ لدواء سوتروفيماب (7831-VIR) لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة إلى المتوسطة.



وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، الدكتور عبدالله البدر، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن دواء سوتروفيماب يعتبر من فئة أدوية الأجسام المضادة أحادية النسيلة ويستخدم لعلاج حالات (كوفيد-19) الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين والأطفال 12 سنة وما فوق وبوزن 40 كيلوجراما على الأقل للمعرضين لمخاطر الإصابة.

وأضاف البدر أن الدواء يستخدم أيضا لعلاج الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر أو الذين يعانون من حالات طبية معينة، مشيرا إلى أن هذا الدواء لا يستخدم لمرضى (كوفيد-19) الذين يتلقون العلاج بالمستشفى أو الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين بسبب إصابتهم بفيروس (كورونا).

ولفت إلى أن المدير العام ونائب الرئيس في شركة (جي إس كي) المصنعة للدواء في منطقة الخليج جيزم أكالين أكدت للوزارة أن (سوتروفيماب) سوف يثبت أنه أحد الحلول العلاجية المبتكرة والفعالة في مجموعة أدوات الوقاية والعلاج المستخدمة في الكويت من منطلق الشراكة الوثيقة في تقديم هذه التكنولوجيا الجديدة للمرضى الذين يحتاجون إليها.