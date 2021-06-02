دراسة تكشف مفاجأة: فيتامين "د" لا يحمي من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة جديدة كندية أن زيادة مستويات فيتامين (د) لا تحمي من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو تقلل من شدته.

وبالرغم من إشارة العديد من الدراسات السابقة القائمة على الملاحظة في بداية فترة انتشار "كوفيد-19" إلى أن فيتامين "د" يمنع الناس من الإصابة بالفيروس التاجي أو الوفاة بسببه، فإن الفريق البحثي لجامعة ماكجيل في كيبيك الكندية قال إنه لا يوجد اختلاف في مستويات فيتامين "د" بين الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس التاجي والذين لم يصابوا به.

وعلاوة على ذلك، من بين المرضى الذين أصيبوا بالفعل بالمرض، لم يكن المرضى الذين يعانون مستويات فيتامين (د) أقل عرضة للإصابة بنوبة شديدة من المرض أو دخول المستشفى بسبب الفيروس التاجي، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ومنذ الأيام الأولى للجائحة، عكف الباحثون على دراسة تأثيرات فيتامين "د"، الذي يلعب دوراً مهماً في نظام المناعة الصحي، والذي يمتص بشكل عام عبر الجلد.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وجدت دراسة من جامعة برشلونة الإسبانية أن فيتامين "د" يقلل وفيات الفيروس التاجي بنسبة 60%.

وفي مارس/ آذار 2021 أيضاً، وجدت دراسة أن "فيتامين الشمس المشرقة" أو فيتامين (د) يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 7%.

وعلى الرغم من كل هذه الدراسات، فإن العديد من خبراء الصحة قالوا إنه لا يوجد حتى الآن دليل كاف على أن تناول المغذيات المعززة للمناعة يمكن أن يمنع أو يعالج COVID-19.





وتعليقاً على نتائج الدراسة الكندية، قال جيوم بتلر لابورت، طبيب الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة الطبية المقيم في ماكجيل والمؤلف المشارك في بيان: "يصعب تفسير معظم دراسات فيتامين (د) نظراً لأنها لا تستطيع التكيف مع عوامل الخطر المعروفة لفيروس كوفيد-19 الحاد، مثل التقدم في السن والإصابة بأمراض مزمنة، والتي تعد أيضاً تنبؤات بانخفاض فيتامين د".

وأضاف: "لذلك، فإن أفضل طريقة للإجابة عن سؤال تأثير فيتامين (د) ستكون من خلال التجارب العشوائية، ولكنها معقدة وتستهلك موارد كثيرة، وتستغرق وقتاً طويلاً أثناء الجائحة".

وبالنسبة للدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة PLOS Medicine الطبية، نظر الفريق البحثي في المتغيرات الجينية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بزيادة مستويات فيتامين (د)، لدى 4134 شخصاً ممن شُخصت إصابتهم بـ"كوفيد-19"، و1،284 لم يصابوا بالفيروس التاجي من 11 دولة.





وفي الدراسة استخدم الباحثون عملية تُعرف باسم التوزيع العشوائي المندلي، والتي تبحث في التباين في جينات معينة (في هذه الحالة، مرتبطة بمستويات عالية من فيتامين د) وتفحص تأثيرها على المرض (فيروس كورونا).

وأراد الفريق البحثي معرفة ما إذا كان الاستعداد الوراثي لمستويات أعلى من فيتامين (د) مرتبطاً بنتائج أقل خطورة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس.

ولم يجد الباحثون أي دليل يربط بين ارتفاع مستويات فيتامين (د) وانخفاض خطر الإصابة بـ"كوفيد-19".

وعلاوة على ذلك، من بين المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي، لم يكن هناك ارتباط بين زيادة فيتامين (د) وانخفاض احتمالية دخولهم المستشفى أو الإصابة بمرض شديد.



