مصر تغيث الهند بـ"شحنة ثالثة" من عقار ريمديسيفير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد مصر لإرسال ثالث شحنة من عقار ريمديسيفير، الذي تنتجه والذي يستخدم في علاج مرض كورونا إلى الهند الخميس 3 يونيو/ جزيران.

كانت شركة إيفا فارما المصرية للأدوية قد وقعت في شهر مايو/ أيار اتفاقا مع السفارة الهندية بالقاهرة على إمداد الهند بـ300 ألف جرعة من هذا العقار بهدف مساعدة الهند في مكافحة موجة تفشي المرض.

وهذه هي الشحنة الثالثة من 6 شحنات يتضمنها الاتفاق.

ويستهدف هذا العقار الحالات المتوسطة إلى الشديدة من كوفيد-19 التي تُعالج في وحدات العناية الفائقة وتتطلب أُكسجين.

وأعلنت شركة إيفا فارما، وهي شركة أدوية تأسست عام 1997، في يونيو / حزيران 2020 أنها حصلت على ترخيص من شركة جلياد ساينسيز الأمريكية لصناعة الأدوية لتصنيع عقار ريمديسيفير بمصر وتوزيعه في 127 دولة.

وقال رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة إيفا فارما، لرويترز، إن شركته صدّرت العقار العام الماضي لـ15 دولة حول العالم بعد أن زادت قدرتها الإنتاجية.

وأردف أرمانيوس أن شركته ستبدأ قريبا إجراء تجارب سريرية على لقاح مصري مضاد لكوفيد-19، وقال: "صنعنا أدوية وعيّنا فرق من الباحثين واشتغلنا علي كذا عقار وكذا لقاح وعملنا عليه تجارب قبل الإكلينيكية، منها اللي خلص وإن شاء الله نخش في تجارب إكلينيكية بالذات للقاح إن شاء الله يكون بيستخدم تكنولوجيا مصرية 100%".

