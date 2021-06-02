مصر تستهدف تطعيم 40% من السكان ضد كورونا بنهاية 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنّ الحكومة تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 40% من السكان بلقاحات كورونا بنهاية 2021.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء، أنّه كلما زاد عدد المواطنين الذين أخذوا لقاحات كورونا، قلت مخاطر الفيروس المستجد.



ولفت رئيس الوزراء إلى أنّه بنهاية اليوم سيكون هناك 2.5 مليون مواطن تلقوا اللقاح من 6 ملايين مواطن سجلوا رغباتهم لتلقي اللقاح.

وأوضح أن الحكومة كانت وما زالت تستورد اللقاح من الشركات العالمية المعتمدة لقاحاتها من منظمة الصحة العالمية.

وتابع مدبولي أنّ شهر يوليو المقبل سيشهد بدء إنتاج أول مجموعة من اللقاحات من المصانع المحلية بالتعاون مع الشريك الأجنبي.