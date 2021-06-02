بعد غضب عارم.. تونس تنفي مخطط "تمليك القطريين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الأربعاء، أن بلاده لا تخطط لتمليك الأراضي التونسية لقطر أو لغيرها من الدول.

وجاء هذا التصريح بعد أن احتج نشطاء تونسيون على وجود نية لدى الحكومة لتمليك القطريين للأراضي التونسية.



وتداولت وسائل إعلام محلية تصريحات لهشام المشيشي أدلى بها خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، حيث أكدت أن حكومته تخطط لتمليك القطريين للأراضي التونسية.

وعلى أثر ذلك، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس حالة غضب من تصريحات رئيس الحكومة لصحيفة "لوسيل" القطرية.

كما أثار حوار المشيشي موجة من الانتقادات، واعتبر التونسيون أن هذه العملية "خط أحمر ومساس بالسيادة الوطنية".

وفي سياق رده على ذلك، أوضح المشيشي أنه أكد للصحيفة القطرية، التي أجرت معه حوارا صحفيا، أنه يجب رفع القيود على المستثمرين من خلال إبرام عقود طويلة الأمد للأراضي الدولية سواء للمستثمرين القطريين أو غيرهم.

وقال إنه شدد على "ضرورة رفع كل القيود أمام الاستثمارات.. وتحدثت عن وضعية الأراضي الدولية المهملة والتي تعرف وضعية سيئة جدا وإن هناك إمكانيات للشراكة مع المستثمرين القطريين وكل المستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي في إطار عقود طويلة المدى".

وكان المشيشي قد أدى زيارة إلى قطر خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 مايو الماضي، أثارت جدلا واسعا في تونس بسبب ارتباطها بالزيارة السرية التي أداها زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي إلى قطر.

ويصف المشيشي زيارته إلى قطر بالناجحة دون أن يكشف عن اتفاقيات اقتصادية مبرمجة.

وعمقت تلك الزيارة - بحسب مراقبين- الأزمة السياسية في تونس، حيث رأوا أنها جاءت بتكليف من زعيم الإخوان راشد الغنوشي في محاولة لإظهار أن الحكومة التونسية تصطف وراء الحلف القطري التركي، لا سيما بعد أن أظهر قيس سعيد معاداته للتيارات الإخوانية في المنطقة.