شكرا لقرائتكم خبر عن محظورات يجب الانتباه إليها عند استخدام أدوية الكورتيزون لعلاج أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الستيرويدات أو أدوية الكورتيزون واحدة من أكثر الأدوية شيوعًا التي تُعطى لمرضى كورونا الذين يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين أو أولئك الذين يعتمدون على جهاز التنفس الصناعي، بينما يعتقد الخبراء أن المنشطات يمكن أن تثبت فعاليتها ضد الالتهابات الشديدة ، فإن عدم الاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بتناول الستيرويد أو الكورتيزون وتوقيته ومدته قد يكون خطيرًا بمرور الوق، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا .

لماذا تستخدم الكورتيزون في علاج مرضى كوفيد -19؟

يمكن أن تسبب العدوى الشديدة لـفيروس كورونا استجابة التهابية جهازية طويلة الأمد يمكن أن تلحق الضرر بالرئتين والجهاز التنفسي، الستيرويدات هي أدوية تساعد في تقليل الالتهاب الناجم عن فيروس كوفيد 19 في حين أن أدوية الكورتيزون لن تساعد في علاج المرض ، إلا أنها ستوفر الراحة من بعض الانزعاج الناجم عن الالتهاب في الجسم.

ما هي آثار الكورتيزون على الجسم؟

يحدث الالتهاب عندما يحاول جهاز المناعة في جسمك محاربة مسببات الأمراض الفتاكة في عملية حماية الجسم ، قد يحدث ألم حاد وتورم وتهيج في أجزاء معينة من الجسم ، والتي إذا تركت دون علاج قد يكون لها عواقب أكثر خطورة دور الكورتيزون و تقليل هذه الاستجابات الالتهابية في حين أن الستيرويدات قد تخفف الالتهاب ، إلا أنها قد تسبب آثارًا جانبية مختلفة.

ما يجب تجنبه من استخدام الكورتيزون في علاج كورونا؟

في حين أن أدوية الكورتيزون فعالة في علاج عدوى كورونا، يجب عدم تناولها بدون إشراف الطبيب نظرًا لأنك مصابًا بعدوى شديدة وأن اختبارك يشير إلى وجود استجابة التهابية عالية في الجسم ، فقد يصف الطبيب الجرعة المناسبة للمدة الصحيحة ومع ذلك ، قبل اللجوء إلى استخدام الستيرويد، إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

يجب تناول الكورتيزون فقط عندما يصفها الطبيب

من أهم الأشياء التي يجب تذكرها هو أنه لا ينبغي تناول الكورتيزون بدون وصفة طبية من الطبيب فلن يتمكن سوى طبيب أو أخصائي طبي من توفير الجرعة المناسبة للمدة المناسبة.

التوقيت والمدة والجرعة هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالكورتيزون

وفقًا للخبراء، يلعب التوقيت والجرعة والمدة دورًا رئيسيًا في إظهار الفعالية يمكن أن يؤدي إعطاء المنشطات في وقت مبكر جدًا من العملية إلى بقاء الفيروس لفترة طويلة في الجسم في حين أن المريض قد يشعر بالارتياح، إلا أنه بمرور الوقت سوف يضر أكثر مما ينفع بالإضافة إلى ذلك، إذا تم إعطاء الجرعات لفترة أطول من الوقت، يعتقد الخبراء أنها قد تزيد من خطر الإصابة بالإصابات الفطرية ، والتي تزداد الآن في الهند

لا ينبغي إيقاف الكورتيزون فجأة

بمجرد أن تبدأ جرعة الكورتيزون من المهم ملاحظة أن التوقف عن تناول الدواء فجأة قد يكون له عواقبه لذلك ، يوصي الخبراء بتقليل الجرعة تدريجياً ولكن يجب على المرء أن يستشير طبيبه حول نفس الشيء.

مرضى السكري بحاجة إلى أن يكونوا أكثر حذراً في استخدام الكورتيزون

إذا تم وصف الكورتيزون لمريض السكري المصاب بـكورونا، فيجب عليه مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام، ابق على اتصال وثيق مع طبيبك وانقل كل تغيير تجربتك في الجسم.

الآثار الجانبية للكورتيزون يجب الانتباه إليها

- زيادة نسبة السكر في الدم

- صعوبة في النوم وتقلبات مزاجية وقلق

- الشعور بالتهيج والقلق

- عسر الهضم وحموضة المعدة

- زيادة الوزن نتيجة زيادة الشهية.