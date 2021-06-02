شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب إجراء تحليل هرمون DHEA أو الأندروجين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل هرمون DHEA من التحاليل المهمة التى قد يطلبها الطبيب، وهرمون DHEA هو هرمون ذكورى ضعيف تفرزه الغدد الكظرية، وفي سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل هرمون DHEA وأهميته، وفقاً لموقع جامعة "ماونت سيناي" الأمريكية.

لماذا يتم إجراء تحليل هرمون DHEA

يتم إجراء هذا الاختبار للتحقق من وظيفة الغدتين الكظريتين، حيث تقع إحدى هذه الغدد فوق كل كلية، إنها واحدة من المصادر الرئيسية للأندروجين عند النساء.

وعلى الرغم من أن كبريتات DHEA هى أكثر الهرمونات وفرة فى الجسم، إلا أن وظيفتها الدقيقة لا تزال غير معروفة.

وعند الرجال قد لا يكون تأثير هرمون الذكورة مهمًا إذا كان مستوى هرمون التستوستيرون طبيعيًا.

فى النساء يساهم هرمون DHEA فى زيادة الرغبة الجنسية.

قد يكون لـ DHEA أيضًا تأثيرات على جهاز المناعة.

غالبًا ما يتم إجراء اختبار DHEA عند النساء اللاتى تظهر عليهن علامات زيادة الهرمونات الذكرية.

قد يتم إجراؤه أيضًا عند النساء اللاتى يشعرن بالقلق من انخفاض الرغبة الجنسية المصابات باضطرابات الغدة النخامية أو الغدة الكظرية.

يتم إجراء الاختبار أيضًا عند الأطفال الذين ينضجون مبكرًا (البلوغ المبكر).

نتائج تحليل هرمون DHEAالنتائج الطبيعية

يمكن أن تختلف المستويات الطبيعية لكبريتات DHEA "ديهيدرو إيبي آندروستيرون" في الدم حسب الجنس والعمر.

النطاقات الطبيعية النموذجية للإناث هي:

الأعمار من 18 إلى 19: 145 إلى 395 ميكروجرام لكل ديسيلتر (ميكروجرام / ديسيلتر) أو 3.92 إلى 10.66 ميكرومول لكل لتر (ميكرو مول / لتر)

الأعمار من 20 إلى 29: 65 إلى 380 ميكروجرام / ديسيلتر أو 1.75 إلى 10.26 ميكروجرام / لتر

الأعمار من 30 إلى 39:45 إلى 270 ميكروجرام / ديسيلتر أو 1.22 إلى 7.29 ميكرو مول / لتر

الأعمار من 40 إلى 49: 32 إلى 240 ميكروغرام / ديسيلتر أو 0.86 إلى 6.48 ميكرومول / لتر

الأعمار من 50 إلى 59: من 26 إلى 200 ميكروجرام / ديسيلتر أو 0.70 إلى 5.40 ميكروجرام / لتر

الأعمار من 60 إلى 69: 13 إلى 130 ميكروجرام / ديسيلتر أو 0.35 إلى 3.51 ميكرو مول / لتر

الأعمار 69 وما فوق: 17 إلى 90 ميكروغرام / ديسيلتر أو 0.46 إلى 2.43 ميكروغرام / لتر

النطاقات الطبيعية النموذجية للذكور هي:

الأعمار من 18 إلى 19: 108 إلى 441 ميكروجرام / ديسيلتر أو 2.92 إلى 11.91 ميكرو مول / لتر

الأعمار من 20 إلى 29: من 280 إلى 640 ميكروجرام / ديسيلتر أو 7.56 إلى 17.28 ميكرولتر / لتر

الأعمار من 30 إلى 39: 120 إلى 520 ميكروجرام / ديسيلتر أو 3.24 إلى 14.04 ميكروجرام / لتر

الأعمار من 40 إلى 49: 95 إلى 530 ميكروجرام / ديسيلتر أو 2.56 إلى 14.31 ميكرو مول / لتر

الأعمار من 50 إلى 59: 70 إلى 310 ميكروجرام / ديسيلتر أو 1.89 إلى 8.37 ميكرو مول / لتر

من 60 إلى 69: 42 إلى 290 ميكروجرام / ديسيلتر أو 1.13 إلى 7.83 ميكرولتر / لتر

الأعمار 69 وما فوق: 28 إلى 175 ميكروجرام / ديسيلتر أو 0.76 إلى 4.72 ميكروجرام / لتر

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية

قد تكون الزيادة في كبريتات DHEA بسبب:

- اضطراب وراثي شائع يسمى تضخم الغدة الكظرية الخلقي.

- ورم في الغدة الكظرية، يمكن أن يكون حميدًا أو سرطانيًا.

- مشكلة شائعة لدى النساء الأصغر من 50 عامًا تسمى متلازمة تكيس المبايض.

- تغيرات جسم الفتاة في سن البلوغ تحدث في وقت أبكر من المعتاد.

قد يرجع الانخفاض في كبريتات DHEA إلى:

- اضطرابات الغدة الكظرية التي تنتج كميات أقل من الطبيعي من هرمونات الغدة الكظرية ، بما في ذلك قصور الغدة الكظرية ومرض أديسون

- لا تنتج الغدة النخامية كميات طبيعية من هرموناتها (قصور الغدة النخامية)

- تناول أدوية الجلوكوكورتيكويد

تنخفض مستويات هرمون ديهيدرو إيبي آندروستيرون عادة مع تقدم العمر لدى كل من الرجال والنساء، ولا يوجد دليل موثوق على أن تناول مكملات هرمون ديهيدرو إيبي آندروستيرون يمنع الحالات المرتبطة بالشيخوخة.