شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء عند اتباع نظام نباتى لإنقاص الوزن.. أبرزها تناول سعرات حرارية أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب النظام الغذائى النباتى شعبية كبيرة فى السنوات القليلة الماضية، وعند اتباع هذا النظام الغذائى بالشكل الصحيح قد يؤدى إلى فوائد صحية مختلفة بما فى ذلك التحكم فى نسبة السكر بالدم، وهناك الكثير من الناس يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لفقدان الوزن بشكل فعال وصحى، حيث يميل النباتيون إلى مؤشر أقل لكتلة الجسم، وهناك العديد من الأشياء التى يجب أن تكون حريصًا بشأنها أثناء اتباع هذا النظام الغذائى، وإليك 7 أخطاء شائعة عن النظام النباتى يجب تجنبها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

وفيما يلى.. 5 أخطاء شائعة عن النظام النباتى لإنقاص الوزن:

1- تناول سعرات حرارية أقل

وفقًا للعديد من الدراسات، يحصل النباتيون على سعرات حرارية منخفضة جدًا مقارنة بالأشخاص غير النباتيين، وهذا بالطبع يضر بصحة الجسم، حيث يمكن أن يتسبب فى العديد من الآثار الجانبية السلبية مثل نقص العناصر الغذائية والشعور بالإرهاق وضعف معدل الأيض.

2- عدم شرب كمية كافية من الماء

يعد شرب كمية كافية من الماء أمرًا ضروريًا للجميع، ومع ذلك يمكن أن يكون مهمًا أيضًا لأولئك الذين يستهلكون الكثير من الألياف بما فى ذلك النباتيون، حيث يعد شرب الماء مع تناول الألياف أمرًا مهمًا لأنه يمكن أن يساعد فى تحسين الهضم ومنع المشاكل مثل الانتفاخ والإمساك.

3- عدم تناول ما يكفى من الأطعمة الكاملة

يساعدك نظامك الغذائى النباتى على تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة وزيادة تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وهذا يساعدك فى الحصول على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القيّمة التى تحتاجها للمساعدة فى منع نقص المغذيات.

4- أن يكون النظام صارمًا جدًا

إن اتباع نظام غذائى صارم للغاية يمكن أن يصبح خطرًا على المدى الطويل، حيث إن التشدد فى عادات الأكل الخاصة بك يمكن أن يجعلك مقيدًا بلا داعٍ، لا تجوع وتحرم نفسك من الأطعمة التى ترغب بالفعل فى تناولها، حيث قد يكون من الصعب للغاية الحفاظ على مثل هذا النظام الغذائى على المدى الطويل.



خطة انقاص الوزن

5- تناول نفس الطعام يوميا وعدم وجود خطة

عندما تصبح نباتيًا قد يكون من الملائم التمسك بنفس الأطعمة كل يوم، هناك احتمالات كبيرة بأن تجد طعامك المفضل المريح فى النظام الغذائى النباتى وقد ترغب فى الالتزام به يوميًا، ومع ذلك فهذه ليست الطريقة الصحيحة لاتباع جدول النظام الغذائى لأن عدم وجود خطة أيضًا خطأ شائع يرتكبه الناس فى النظام الغذائى النباتى.