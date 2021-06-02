كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:34 مساءً - ناقش الأطباء مفهوم أهمية اختبار الغدة الدرقية الشامل لدى النساء الحوامل، ووجدوا أنه يساعد في تقليل المضاعفات وحماية نمو دماغ الجنين، ويظهر بعض المخاطر الأخرى في وقت مبكر.

هل يجب فحص النساء الحوامل للكشف عن الغدة الدرقية ؟

​الغدة الدرقية للحامل

التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمى استشارية النساء والتوليد؛ لتخبرنا عن أهمية تحليل الغدة الدرقية للحامل، وأن المستويات المثلى لهرمون الغدة الدرقية قد ثبت أنها تحافظ على الحمل وتساعد في نمو الجنين، يعد ضعف الغدة الدرقية أمراً شائعاً عند النساء في سن الإنجاب، يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة عند الولادة والنمو العصبي للطفل، يقولون إنه من السهل اكتشافه عن طريق فحص الدم ويمكن تصحيحه بعلاجات غير مكلفة ومتاحة.

يقولون إن الأجنة تعتمد بشكل كامل على هرمونات الغدة الدرقية للأم حتى 16 أسبوعاً، وهو وقت حرج في نمو الدماغ، يمكن أن تؤدي زيادة أو نقص هرمونات الغدة الدرقية الصحيحة إلى خفض معدل ذكاء الطفل في وقت لاحق من الحياة، كما أنه يزيد من مخاطر الولادة المبكرة وتسمم الحمل ومضاعفات أخرى.

الجدل حول الفحص الشامل للغدة الدرقية

الحامل

في الولايات المتحدة، يميل الأطباء فقط إلى فحص النساء المعرضات لخطر الإصابة بضعف الغدة الدرقية أو أولئك الذين لديهم تاريخ من أمراض المناعة الذاتية أو الولادات المبكرة. كما يميل الأطباء إلى مناقشة الفحص بناءً على الحالات التي لا تظهر فيها على المرأة أعراض أو اختبارات الغدة الدرقية غير الطبيعية أو الحدودية، قد يؤدي علاج الحالات الحدودية المكتشفة عن طريق الفحص الشامل إلى المخاطرة بقلق المريض والضغط على الأطباء، أكثر ما يُلاحظ هو أن الأدلة غير متوفرة عندما يتعلق الأمر بفوائد علاج النساء بنتائج اختبارات غير طبيعية.

على الجانب الآخر، يعتقد البعض بأن الفحص الشامل للغدة الدرقية في بداية الحمل يمكن أن يحسن معدل ذكاء الطفل ويقلل من مضاعفات الحمل.

أهمية تحليل الغدة الدرقية لبعض النساء:

للحامل

توصي استشاري النساء والتوليد، النساء المصابات بمرض الغدة الدرقية، بإجراء اختبار الغدة الدرقية أثناء الحمل، يجب اختبار النساء اللواتي لديهن ما يلي: