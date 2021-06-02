كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:34 مساءً - فوائد الفاصوليا الحمراء للحامل: تحتاج أغلب الحوامل إلى التركيز على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالبروتينات، مثل: الفاصوليا؛ نظراً لأن هذه الحبوب غنية بمضادات الأكسدة والحديد والألياف والبروتين؛ فإنها ستساعد طفلك على النمو بشكل جيد؛ عقلياً وجسدياً.

قالت الدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، إن البروتينات تلعب دوراً حيوياً في الحمل؛ لأنها تساعد في نمو طفلك، في كثير من الأحيان، تهتم بعض الأمهات بتناول الفاصوليا خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل؛ لأنها ستوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية للطفل، وتساعد الطفل على النمو بوتيرة سريعة.

7 فوائد في الفاصوليا الحمراء للحامل

فوائد الفاصوليا الحمراء للحامل

الفاصوليا يُطلق عليها أيضاً اسم «الطعام الفائق للحمل»، هذه الحبة الرخيصة الثمن، يجب أن تتناوليها في نظامك الغذائي اليومي.

تحتاجين إلى استهلاك حوالي 70 جراماً من البروتين، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق تناول كوب ونصف من الفاصوليا.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية الأكثر شيوعاً لتناول الفاصوليا الحمراء أثناء الحمل:

1. تزيد من محتوى الحديد

عندما تكونين حاملاً، يحتاج جسمك إلى المزيد من الحديد لبناء خلايا الدم الحمراء لطفلك الذي ينمو.

يمكن أن تساعدك حبوب الكلى عن طريق تجديد مستويات الهيموجلوبين في جسمك.. هذا يساعد في القضاء على نقص الحديد ويعزز النمو المعرفي لطفلك.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الحديد الموجود في الفاصوليا يساعد في نمو الجنين، ويزيد من حجم الدم، ويساعد المشيمة على النمو.

2. تحتوي على أحماض أمينية

الحامل

تحتوي حبوب الكلى على حوالي 8 أحماض أمينية أساسية، يمكنها تحضير البروتين في جسمك.

هذه الأحماض الأمينية مفيدة للغاية لمحاربة العديد من الالتهابات والأمراض؛ لأنها تساعد في تطوير جهاز مناعة قوي.

ستشكل البروتينات التي تنتجها هذه الأحماض الأمينية اللبنات الأساسية لخلايا جسم طفلك وخلايا جسمك أيضاً.

3. الفاصوليا غنية بمضادات الأكسدة

إن الأنثوسيانين أو مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في هذه الحبوب، مفيدة لبشرتك وطفلك.

كونها مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة، يمكن للفاصوليا أن تمنع فرص الإصابة بسكري الحمل.

من شأن اختيار مجموعة متنوعة داكنة اللون من الفاصوليا، أن توفر كمية أكبر من مضادات الأكسدة.

4. تزيل الأحماض الصفراوية

يساعد وجود الألياف الغذائية في حبوب الكلى في الحفاظ على مستويات الكوليسترول أثناء الحمل.

حبوب الكلى لديها القدرة على تصنيع مستويات الكوليسترول.

ترتبط الأحماض الصفراوية المعوية بالألياف الغذائية للفاصوليا، وتطرد الدهون الزائدة من جسمك.

يمكن أن يساعدك تناول الفاصوليا كل يوم على التغلب على الشعور «بالغثيان» كل صباح؛ لأنها تزيل الأحماض الصفراوية التي يمكن أن تسبب غثيان الصباح أو الشعور بالغثيان.

5. تساعد الفاصوليا على التخلص من الكبريتيت

إذا كنتِ تحبين السَلطات الشهية وغيرها من الأطعمة المماثلة؛ فهناك احتمالية أن يكون لجسمك آثار كبريتات؛ لأنها مادة حافظة مضافة في هذه الأطعمة.

تحتوي حبوب الكلى على مستويات جيدة من معدن نادر يعرف باسم الموليبدينوم، وهو مكون رئيسي من إنزيم أوكسيديز الكبريتيت الذي يساعد في إزالة السموم من الكبريتيت.

إن تناول الفاصوليا بانتظام سيساعدك على الابتعاد عن الحساسية المرتبطة بالكبريتات، مثل: الصداع، أو ضربات القلب السريعة أثناء الحمل.

6. تحتوي على النحاس

لتعزيز النشاط

يساعد وجود النحاس في الفاصوليا على تقليل الالتهابات في الجسم

النحاس الموجود في الفاصوليا مفيد للغاية لتعزيز النشاط الإنزيمي في جسمك.

يساعد هذا الإجراء في الحفاظ على الطبيعة المرنة للمفاصل والأوعية الدموية والأربطة، التي قد تكون مفيدة أثناء ولادة الطفل.

7. الفاصوليا ترفع معدل الطاقة

تحتوي حبوب الكلى أي الفاصوليا، على كميات وفيرة من المغنيسيوم التي تمكنها من تخفيف التعب أثناء الحمل.

تخفف التعب عن طريق إرخاء الأوعية الدموية والأعصاب والعضلات.

كما أنه يمنع الحالات الطبية المعاكسة مثل: الصداع النصفي، وألم العضلات، والربو؛ مما يجعله مفيداً للغاية أثناء الحمل.