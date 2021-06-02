فوائد دهن زيت الزيتون على بطن الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:34 مساءً - الحذر الذي تدخل في دوامته كل النساء أثناء الحمل، ليس خطأ، في مجمله، بكل تفاصيل حياتها فيما تأكله أو تستخدمه على بشرتها، بحيث يصبح النظام الغذائي الصحي جزءاً أساسياً من حياتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستخدام أي منتجات فيها مواد كيماوية، حيث يلجأن أكثر للطرق الطبيعية، ومنها استخدام الزيوت الطبيعية في التجميل والترطيب للبشرة، في هذا الموضوع من "سوبر ماما"، نتعرف إلى فوائد دهن البطن بزيت الزيتون للحامل.

فوائد دهن البطن بزيت الزيتون للحامل:

1 - يحمي من علامات تمدد الجلد

يحمي من تمدد الجلد

وهي ظاهرة شائعة جداً في أثناء الحمل وقد تعاني منها معظم النساء. قد يحدث هذا لأنه مع نمو طفلك، تتمدد عضلات الحوض والبطن لاستيعابه، ما قد يؤدي بدوره إلى ظهور علامات التمدد.

2 – يحتوي على فيتامين هـ المفيد للبشرة

يحتوي على فيتامين هـ

فيتامين هـ مهم من ناحية الترطيب العميق للبشرة، حيث أثبت استخدام زيت الزيتون فترة طويلة فاعليته في التغلب على مشكلة علامات التمدد في أثناء الحمل. إذا واصلت دهان زيت الزيتون على بطنك كل يوم، فمن المحتمل ألا تكون لديك علامات تمدد خلال الحمل. حتى إذا ظهرت عليك علامات التمدد، فقد تصبح خفيفة أو تختفي تماماً بعد الولادة، ولكن يلزم الاستخدام المنتظم للوقاية من علامات تمدد الجلد.

3 - يقلل الحكة والاحمرار مع كبر حجم البطن وتمدد الجلد

يخفف الحكة بسبب كبر حجم البطن

تصاب الحامل بالحكة والاحمرار نتيجة شد الجلد وتمدده، ودهان زيت الزيتون ولما له من عوامل مضادة للأكسدة وغنية بالفيتامينات، يساعد على تقليل الشعور بالحكة والاحمرار ويقلل من آلامها المزعجة، وكذلك يرطب الجلد ويجعل عملية تمدده مرنة ولا تترك أثراً يذكر.

4 – وضعه على سرة الحامل له يحفّز الجنين على الحركة

يحفّز الجنين على الحركة

هذه نصيحة كنّا نسمعها من الجدات بخصوص وضع بعض نقاط زيت الزيتون على السرّة، لكن لا توجد أبحاث أو دراسات علمية تتحدث خصيصاً عن دهان منطقة السرة بزيت الزيتون، لكن كما سبق وذكرنا بالأعلى فإن فوائده في ترطيب بطن الحامل والوقاية من علامات وتشققات الجلد المصاحبة للحمل، مثبتة علميًا. وإن كان يُعتقد إن دهان السرة بزيت الزيتون يخلص الحامل من التهابات السرة وفطرياتها التي تصاحب مرحلة الحمل أحيانًا مع كبر حجم البطن، لما لزيت الزيتون من خصائص مضادة للالتهابات والفطريات والبكتيريا. كما أن رائحة زيت الزيتون يمكن أن تحفز الجنين على الحركة والركل في شهور الحمل المتوسطة "الثلث الثاني من الحمل"عند دهانه على البطن أو السرة.

أضرار زيت الزيتون للحامل

لا تفرطي في تناوله حفاظاً على جهازك الهضمي

بشكل عام لا يوجد أي أضرار لزيت الزيتون على الحامل سواء باستخدامه في النظام الغذائي أو موضعياً كدهان للبطن، كل ما عليكِ فقط هو مراعاة الملابس التي ترتدينها حتى لا تتلطخ بزيت الزيتون ووضع كمية صغيرة مع التدليك برفق حتى يتشربها جلدك بالكامل. بالإضافة لعدم الإفراط في تناول زيت الزيتون بصورة قد تؤثر سلباً في معدتك وجهازك الهضمي.