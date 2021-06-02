شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لجامعة هارفارد: الآيس كريم يساعد على تعزيز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الآيس كريم من الحلوى اللذيذة التى يقبل عليها الصغار والكبار، إلا أن الإفراط فى استهلاكها يؤدى إلى اكتساب الوزن، وبرغم ذلك فإنها تمتلك فوائد عديدة على الصحة أيضا، وقد يكون تناولها بمقدار متوسط مفيد لصحتك وصحة طفلك أيضا.

وطبقا لتقرير نشر في موقع drhealthbenefits، فمن أهم فوائد الآيس كريم على الصحة مايلى:1.غنى بالكالسيوم:

الكالسيوم مفيد للحفاظ على كثافة العظام وتقوية العظام وزيادة طاقة الجسم والوقاية من هشاشة العظام والوقاية من السرطان وكذلك تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وحماية الأسنان وتقوية اللثة.

2. يقلل من مخاطر القلب

الآيس كريم الذى يحتوى على الشيكولاتة الغنية بمركبات الفلافونويد، تجعله يحمى شرايين القلب من التعب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3. مفيد لصحة العين

لأنة غنى بفيتامين أ المفيد لصحة العين والحفاظ على الرؤية.

4. تحسين الذاكرة

يحتوى الآيس كريم على فيتامين ب12 الذى يعمل على تحسين الذاكرة والجهاز العصبى كما يعمل فى تحسين التمثيل الغذائي بالجسم.

5.زيادة فرص الحمل

يمكن أن تساعد فى زيادة فرص الحمل، وبناءً على بحث أجرته كلية هارفارد للصحة العامة فى بوسطن فإن تناول الآيس كريم الذى يحتوي على نسبة دهنية بانتظام يسهم فى زيادة احتمالية الحمل.

6. يساعد على تكوين العظام عند الأجنة

تخشى العديد من النساء الحوامل من تناول الآيس كريم خوفًا من أن يصبح الجنين كبيرًا جدًا، على الرغم من أن الآيس كريم يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية اللازمة لنمو عظام الجنين.

7.التغلب على الغثيان

تعانى بعض النساء من الغثيان، لذا يمكن أن يساعد تناول الآيس كريم في التغلب على الغثيان الذي تعاني منه.

8.تقليل التوتر

يسهم فى تحفيز تكوين هرمون الثرومبوتونين الذى يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية، ما يتسبب في الشعور بالهدوء وتخفيف التوتر.

9. تعزيز المناعة

يمكن أن يزيد اللاكتوفيرين والسيتوكينات الموجودة في الآيس كريم من مناعة الجسم ومكافحة فيروس الأنفلونزا والمساعدة في عملية الشفاء من الأنفلونزا ضد الفيروسات المختلفة وفيروس نقص المناعة البشرية.

10. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسات أنه يعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان بالنسبة للنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث.