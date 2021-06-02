شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء دول العالم اليوم الاربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأربعاء، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 171 مليونا و938 ألفا و586 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و575 ألفا و782 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 154 مليونا و427 ألفا و901 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت وزارة الصحة المصرية 956 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة، وذلك مقارنة مع 984 إصابة و49 وفاة، الإثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد, حتى الثلاثاء، هو 263606 من بينهم 192823 حالة تم شفاؤها، و15136 حالة وفاة".

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تتراجع فيه الإصابات عن الألف بعد أن ظلت لفترة متجاوزة ذلك الحاجز.

وقد رفعت مصر اعتبارا من اليوم القيود التي فرضتها الشهر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها إغلاق المحال التجارية والمطاعم مبكرا.

أظهرت بيانات أن بريطانيا لم تسجل أي وفيات جديدة بكوفيد-19 في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالمرض.

وكانت آخر مرة لم تسجل فيها بريطانيا أي وفيات في مارس/ آذار عام 2020، قبل أن تفرض أول عزل عام. ويأتي الإحصاء المعلن بعد عطلة عامة، وتبين في السابق أن العطلات عامل مؤثر على تسجيل البيانات.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان "ستغمر السعادة البلاد بالكامل لعدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بكورونا"، مضيفا أن من الواضح أن اللقاحات تعمل بكفاءة.

وأضاف "لكن على الرغم من هذه الأخبار السارة، نعلم أننا لم ننتصر على الفيروس حتى الآن، ومع استمرار الزيادة في الإصابات، يرجى مراعاة (غسل) الأيدي والوجوه والحفاظ على التباعد والسماح بدخول الهواء النقي للأماكن المغلقة، وبالطبع التأكد من موعد تلقي الجرعتين".

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات الناتجة عن الجائحة في بريطانيا 127782 وهو خامس أكبر عدد على مستوى العالم، حسب بيانات جامعة جون هوبكنز.

وأظهرت بيانات الحكومة البريطانية أن بريطانيا سجلت، الثلاثاء، 3165 حالة إصابة جديدة بالفيروس وهو عدد متقارب بشكل كبير مع العدد المسجل في اليوم السابق.

سجلت الهند 132788 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات بواقع 3207.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الدولة الواقعة بجنوب آسيا إلى 28.3 مليون وتصل الوفيات إجمالا إلى 335102.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين, الأربعاء, إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19, الثلاثاء, ارتفاعا من 23 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 14 من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 ارتفاعا من 15 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91146 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.