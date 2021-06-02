شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ظهور «النمش» في الوجه قد يكون خطيراً في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت أخصائية الأمراض الجلدية الروسية، الدكتورة ناتاليا غايداش: إن النمش يظهر عند بعض الأشخاص وقد يكون في بعض الحالات خطيراً.

وأوضحت الأخصائية الروسية بحسب وكالة “سبوتنيك”، أن النمش هو تصبغ يظهر تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، وظهور النمش هو رد فعل وقائي للجلد عند بعض الشباب حتى بلوغهم الخامسة والعشرين من العمر تقريبا، لديهم نمط ضوئي معين يحدد بلون الجلد والشعر والعينين.

وأضافت: “النمط الضوئي الأول- أشخاص من ذوي البشرة الفاتحة جدا، التي تحترق بسرعة بتأثير الأشعة فوق البنفسجية، ولون عيونهم فاتح أيضا، وإذا بدأ لون الشعر والجلد يتغير وتبقى العيون على حالها، فهذا هو النمط الثاني، أما النمط الثالث، فهم أشخاص لون بشرتهم وشعرهم داكن ولون العينين أزرق وبني، والنمط الرابع هم أشخاص لون بشرتهم وشعرهم وعيونهم داكن، والنمط الخامس هم من أصول إفريقية”.

وتضيف، هذه البقع لا تسبب أي إزعاج للشخص ولا تحتاج إلى علاج، ومع ذلك يجب مراقبتها دائما.

وتقول، “لأنه في بعض الأحيان، قد تكون هذه البقع ورم ميلانومي (سرطان الجلد)، لذلك على الأشخاص من النمط الأول والثاني مراجعة الطبيب المختص في فصل الخريف من أجل التأكد من أن هذه البقع لا تشكل خطورة على صحتهم”.