أغلى شاحن للهواتف في العالم.. Valet 3 مصنوع من الذهب: كم سعره؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "فولونيك" الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد المصنوع من الذهب بسعر يبلغ 250 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد يمتاز بجسم مصنوع من الذهب عيار 18 بوزن يبلغ نحو 1.5 كجم، بينما يكتسي السطح بصوف الفيكونيا الفاخر.

ويدعم الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد معيار الشحن Qi ويشتمل على 18 ملف شحن ويتيح إمكانية شحن حتى 3 أجهزة في وقت واحد بقدرة 7.5 واط لكل جهاز، مثل السماعة اللاسلكية أبل AirPods Pro والهاتف الذكي سامسونج Galaxy S20 والحاسوب اللوحي أمازون Fire HD 8.

ويشتمل الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد على 3 لمبات LED بالجانب الأمامي، والتي تشير إلى شحن الأجهزة.