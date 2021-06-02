شكرا لقرائتكم شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما زال الجميع يتساءل عن حالة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، القابعة في مستشفى العزل منذ منذ أكثر من 40 يوما، تصارع تداعيات فيروس كورونا، حيث تستلزم حالتها في الوقت الحالي الحصول على جرعات أكسجين كبيرة

ومنذ وفاة زوجها الفنان سمير غانم وهي لا تعلم ما حدث له، إذ تحاول العائلة بشتى الطرق إيهامها بأنه بخير وفي انتظار تعافيها.

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بدورها، نشرت إيمي سمير غانم صورة عبر حسابها على خاصية "قصص إنستغرام"، للافتة معلقة على باب غرفة أمها، كتب عليها "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها".

ووقد وضعت تلك الرسالة لتنبيه كل من يتعامل معها من الممرضين أو الأطباء، لوجوب عدم إبلاغها بوفاة زوجها بالخطأ، أو تقديم التعازي لها.

كما اكتفت ايمي بالتعليق على الصورة قائلة "يا رب" .

كذلك نشرت أيضاً، صورة أخرى، تجمع والدها بوالدتها، وكتبت "بحبكوا أوي وربنا معانا.. ربنا كبير".

يشار إلى أن دلال عبد العزيز تخوض مرحلة طبية تعرف باسم "أعراض ما بعد كورونا"، وهي حالة صحية ليس لها علاج محدد، وإنما تعتمد على منح المريض أدوية لمحاولة مساعدة جسده كي يسترد صحته وعافيته.