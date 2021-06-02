أضرار مشروبات الطاقة على المراهقين

بيروت - نادين محمد -

وفقًا لدراسة ، فإن ثلث المراهقين (12-17 عامًا) يتناولون مشروبات الطاقة بانتظام . تحتوي مشروبات الطاقة على سكر مضاف وكافيين وإضافات ومنشطات قانونية. على الرغم من أن هذه المنشطات معروفة بتحسين الانتباه واليقظة والطاقة ، إلا أن الدراسات التي أجريت على هذه المكونات لم تحسم الأمر.

يستهلك بعض المراهقين مشروبات الطاقة للحصول على دفعة فورية من القدرة على التحمل. عادة ما يشربونها للبقاء مستيقظين في الليل أو للشعور بالحيوية قبل أي بطولة. لكن إلى أي مدى يعتبر هذا صحيحًا أو آمنًا بالنسبة لهم؟.

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يمكن أن تكون مشروبات الطاقة من نوعين:



المشروبات التي تأتي في عبوات تشبه المشروبات الغازية

مشروبات الطاقة التي تأتي في حاويات صغيرة

في كلتا الفئتين ، يعتبر الكافيين مكونًا رئيسيًا. وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، تحتوي مشروبات الطاقة على كمية عالية من الكافيين والمواد المنشطة ، والتي لا ينبغي أن تكون موجودة في النظام الغذائي المعتاد للمراهقين.

لماذا قد يحب المراهقون شرب مشروبات الطاقة؟

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يمكن أن توفر مشروبات الطاقة بعض الفوائد الفورية. وفقًا لكلية تي إتش تشان بجامعة هارفارد للصحة العامة ، تُظهر التجارب الخاضعة للرقابة تحسنًا في أداء الرياضيين الشباب بسبب مشروبات الطاقة. لكن المؤسسة تنص على أن "غالبية الدراسات تظهر ارتباطًا بالآثار الصحية السلبية". توفر مشروبات الطاقة مكاسب قصيرة المدى في الطاقة واليقظة. لكن خلصت الأبحاث إلى أن الآثار السلبية لمشروبات الطاقة أكبر من الفوائد قصيرة المدى.

الآثار الجانبية لمشروبات الطاقة على المراهقين

وفقًا للمركز الوطني الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية ، يمكن أن يكون لاستهلاك مشروبات الطاقة آثار سلبية على صحة المراهق. قد تكون الكميات الكبيرة من الكافيين والمواد المضافة في مشروبات الطاقة ضارة بصحة المراهقين.

فيما يلي بعض الآثار غير السلبية للاستهلاك المنتظم لمشروبات الطاقة:

المراهقين الذين يتناولون بانتظام مشروبات الطاقة يتعرضون لاضطراب النوم، ضعف التعلم ، و ضعف الأداء . قد يكون هناك خطر أكبر لاستخدام المخدرات أو السجائر أو الكحول.

مشروبات الطاقة قيمتها الغذائية فقيرة كما أنها غنية بمحتوى السكر ومرتفعة الكافيين. بالتالي شرب هذه المشروبات بانتظام يمكن أن يكون ضارًا للمراهقين.

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تحتوي مشروبات الطاقة على الجوارانا والكافيين والكرياتين والجينسنغ والتورين وكميات مختلفة من الفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والأحماض الأمينية والمعادن. يمكن أن يؤدي مزيج من هذه المركبات ، إلى جانب الكافيين ، إلى الجفاف لأن الكافيين مدر للبول.

ما هي كمية مشروبات الطاقة التي يمكن أن يشربها المراهقون؟

لا يوجد حد آمن معين لمشروب الطاقة للمراهقين.

قد يعتقد بعض المراهقين أن مشروبات الطاقة تساعدهم على البقاء مستيقظين ، أو تعزز الأداء ، أو حتى تساعد في النمو. ومع ذلك ، لا يوجد دليل علمي لاستنتاج أن هذه الآثار مفيدة للصحة العامة للمراهق.

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