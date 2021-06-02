كثرة التعرض لأشعة الشمس ترفع خطر الإصابة بـ"البثور الحرارية"

محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية، إن كثرة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف ترفع خطر الإصابة بما يعرف بـ"البثور الحرارية".



وأوضحت الرابطة، أن الحرارة الشديدة والرطوبة العالية تتسببان في انسداد غدد العرق، وبالتالي لا يتعرق الجسم ولا يتم تصريف الحرارة، ومن ثم تنشأ البثور.

وتنشأ البثور الحرارية في المواضع التي تكثر بها غدد العرق وتتراكم بها السخونة بسهولة، مثل الإبط وثنية الركبة ومنطقة الديكولتيه ,هي المنطقة أعلى الصدر بما فيها العنق والكتفين.

وتظهر البثور بحجم رأس الدبوس وتكون حمراء، كما يكون الجلد متورما مع الشعور بحكة قوية.

وللعلاج، يمكن تخفيف الألم بواسطة بودرة أو خلطات الزنك، التي تمتص الرطوبة وتحافظ على جفاف الجلد. وفي حال الحكة الشديدة يلزم استشارة الطبيب.

ولتجنب الإصابة بالبثور الحرارية، ينبغي الابتعاد عن الملابس الضيقة، التي تحول دون تدوير الهواء وتتسبب في تكدس الحرارة.

وبدلا من ذلك، ينبغي ارتداء الملابس الواسعة والفضفاضة وجيدة التهوية، لكي تسمح للجلد بالتنفس.