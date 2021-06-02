شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تركز فى شغلك ودراستك.. إليك 6 طرق بسيطة هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مش عارف أذاكر.. مش عارف أركز فى شغلى"، جملة نسمعها دائما من المحيطين بنا سواء الأطفال أو الكبار، فعدم التركيز له أسباب كثيرة قد يكون التفكير الطويل أو عدم النوم عدد ساعات كافية، ما يؤثر على الجهاز العصبى أو يسبب مشاكل نفسية وغيرها.

وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك العديد من الأساليب التى يمكن أن تساعدك فى التركيز على المهمة التى أمامك وهى:

1: تخلص من المشتتات

تحتاج إلى التخلص من المشتتات، بينما قد يكون من الصعب التخلص من كل شىء، بل يمكنك بذل جهد للتقليل أو التخلص من أكبر عدد ممكن من عوامل التشتيت من حولك.

ابدأ بالأشياء البسيطة مثل:

- الانتقال إلى منطقة هادئة.

- إيقاف تشغيل الإشعارات على هاتفك أو إيقاف تشغيل هاتفك تمامًا.

- إغلاق باب مكتبك.

- اخبر من حولك ألا يشتت انتباهك لفترة من الوقت.

- إغلاق البرامج أو التطبيقات التي ليست ضرورية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2: قهوة بجرعات صغيرة

قد يكون لشرب القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين بجرعات صغيرة، تأثير إيجابي على قدرتك على التركيز لكن إذا كنت تشرب الكثير منه فقد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالقلق أو التوتر، ما يقلل بشكل عام من قدرتك على الاستمرار في التركيز.

3: ممارسة الرياضة

ينصح دائما بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والقدرات العقلية وتساعد على التركيز.

4: حاول تحقيق التوازن بين تناول البروتين الخالى من الدهون والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، تناول وجبة خفيفة من الفاكهة الطازجة أو الخضار أو المكسرات أو البذور إذا شعرت بالجوع بين الوجبات، وتأكد من الحفاظ على رطوبتك بشرب الكثير من الماء.

5: احصل على قسط كافٍ من النوم

قلة النوم من أبرز أسباب عدم التركيز لذلك ينصح بالنوم لعدد ساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات فى يوميًا ولتعزيز صحة نومك، حاول:

1: تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين بعد وقت الغداء.

2: أغلق جميع الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة، يمكن أن يحفز الضوء المنبعث من هذه الأجهزة عقلك ويمنعك من الشعور بالنعاس.

3: خذ وقتك لتهدأ، اقرأ كتابًا أو خذ حمامًا دافئًا واستمع إلى موسيقى هادئة.

4: حافظ على غرفة نومك باردة وهادئة.