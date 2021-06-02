شكرا لقرائتكم غرز قلما في رقبته.. ناشط يحاول الانتحار أثناء محاكمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بطريقة غير متوقعة، فاجأ ناشط بيلاروسي الجميع خلال جلسة محاكمته بمحاولة الانتحار أمام أعين الحاضرين.

فقد غرز ستسيابان لاتيباو قلما في رقبته، بينما كان جالساً في قفص الاتهام بالمحكمة، بحسب ما أفاد مركز "فياسنا" لحقوق الإنسان في بيلاروسيا، احتجاجاً على القمع السياسي وتهديد السلطات بمحاكمة أقربائه.

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كما أظهر مقطع مصور نشر على الإنترنت لاتيباو محمولاً خارج المبنى ومنقولاً إلى سيارة إسعاف، ليودع لاحقا في مستشفى، حيث أدخله الأطباء في غيبوبة مستحثة طبياً، وفق المركز.

تهديد بفتح قضايا جنائية

من جهتها، رفضت محاميته أولغا باتيوك التعليق على حالته.

وكان لاتيباو أخبر والده خلال إجراءات المحاكمة، وقبل أن يطعن نفسه، بأن المحققين هددوه بفتح قضايا جنائية ضد أقربائه ومساعديه إذا رفض الاعتراف بالجرم، وفق أسوشيتد برس.

10 سنوات

ويوجه الناشط المعارض اتهامات بالتحريض على أفعال تنتهك النظام العام ومقاومة الشرطة واتهامات أخرى تحمل عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

يذكر أن لاتيباو قيد الاعتقال منذ سبتمبر بعد إلقاء القبض عليه خلال احتجاجات ضخمة ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وخرجت الاحتجاجات بعد فوز لوكاشينكو بولاية رئاسة سادسة عقب انتخابات أجريت في أغسطس ووصفتها المعارضة بأنها مزورة.