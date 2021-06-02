صحة ورشاقة

خل التفاح علاج منزلى فعال .. ينظف البشرة ويُعزز صحة القلب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن خل التفاح علاج منزلى فعال .. ينظف البشرة ويُعزز صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لخل التفاح العديد من الخصائص الصحية ، بما في ذلك التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، علاوة على ذلك، تشير الدلائل لفوائده صحية، مثل المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل الكوليسترول وخفض مستويات السكر في الدم وتحسين أعراض مرض السكري، وهنا نتعرف على فوائده.

 نسبة عالية من المواد الصحية

يتم صنع خل التفاح عن طريق تخمير السكرمن التفاح، هذا يحولها إلى حمض الأسيتيك، وهوعنصر نشط رئيسي في الخل وقد يكون مسؤولاً عن فوائده الصحية.

26d34c31c7.jpg

 يساعد في قتل البكتيريا الضارة

يمكن أن يساعد الخل في قتل مسببات الأمراض، بما في ذلك البكتيريا، استخدم الناس الخل تقليديًا للتنظيف والتطهير وعلاج فطريات الأظافر والثآليل والتهابات الأذن.

يساعد في خفض مستويات السكر في الدم

يساعد خل التفاح فى علاج مرض السكري من النوع 2، حيث تشير دراسة إلى أن الخل قد يحسن حساسية الأنسولين بنسبة 19-34٪ أثناء تناول وجبة عالية الكربوهيدرات ويخفض بشكل ملحوظ نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين .

وقد أفادت دراسات أجريت على مرضى السكري أن تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح قبل النوم قلل من نسبة السكر في الدم بنسبة 4٪ في صباح اليوم التالي.

 يساعد في إنقاص الوزن

تظهر العديد من الدراسات البشرية أن الخل يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تناول سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن.

ووفقًا لإحدى الدراسات، أدى تناول الخل مع وجبة غنية بالكربوهيدرات إلى زيادة الشعور بالامتلاء، مما تسبب في تناول المشاركين 200-275 سعرًا حراريًا أقل طوال اليوم.

fda88d0f37.jpg

 يحسن صحة القلب

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الخل يمكن أن يقلل الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول وضغط الدم. ومع ذلك ، لا يوجد دليل قوي على أنه يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البشر.

 يعزز صحة الجلد

خل التفاح علاج شائع لأمراض الجلد مثل جفاف الجلد والأكزيما.

ويستخدم بعض الأشخاص خل التفاح المخفف في غسول الوجه أو التونر، الفكرة هي أنه يمكن أن يقتل البكتيريا ويمنع البقع.

20210402114106416.jpg

كيفية استخدامه

أفضل طريقة لدمج خل التفاح في نظامك الغذائي هواستخدامه في الطهي وإضافته للسلطات مثل تتبيلات السلطة والمايونيز.

 

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا