شكرا لقرائتكم خبر عن خل التفاح علاج منزلى فعال .. ينظف البشرة ويُعزز صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لخل التفاح العديد من الخصائص الصحية ، بما في ذلك التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، علاوة على ذلك، تشير الدلائل لفوائده صحية، مثل المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل الكوليسترول وخفض مستويات السكر في الدم وتحسين أعراض مرض السكري، وهنا نتعرف على فوائده.

نسبة عالية من المواد الصحية

يتم صنع خل التفاح عن طريق تخمير السكرمن التفاح، هذا يحولها إلى حمض الأسيتيك، وهوعنصر نشط رئيسي في الخل وقد يكون مسؤولاً عن فوائده الصحية.

يساعد في قتل البكتيريا الضارة

يمكن أن يساعد الخل في قتل مسببات الأمراض، بما في ذلك البكتيريا، استخدم الناس الخل تقليديًا للتنظيف والتطهير وعلاج فطريات الأظافر والثآليل والتهابات الأذن.

يساعد في خفض مستويات السكر في الدم

يساعد خل التفاح فى علاج مرض السكري من النوع 2، حيث تشير دراسة إلى أن الخل قد يحسن حساسية الأنسولين بنسبة 19-34٪ أثناء تناول وجبة عالية الكربوهيدرات ويخفض بشكل ملحوظ نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين .

وقد أفادت دراسات أجريت على مرضى السكري أن تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح قبل النوم قلل من نسبة السكر في الدم بنسبة 4٪ في صباح اليوم التالي.

يساعد في إنقاص الوزن

تظهر العديد من الدراسات البشرية أن الخل يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تناول سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن.

ووفقًا لإحدى الدراسات، أدى تناول الخل مع وجبة غنية بالكربوهيدرات إلى زيادة الشعور بالامتلاء، مما تسبب في تناول المشاركين 200-275 سعرًا حراريًا أقل طوال اليوم.

يحسن صحة القلب

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الخل يمكن أن يقلل الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول وضغط الدم. ومع ذلك ، لا يوجد دليل قوي على أنه يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البشر.

يعزز صحة الجلد

خل التفاح علاج شائع لأمراض الجلد مثل جفاف الجلد والأكزيما.

ويستخدم بعض الأشخاص خل التفاح المخفف في غسول الوجه أو التونر، الفكرة هي أنه يمكن أن يقتل البكتيريا ويمنع البقع.

كيفية استخدامه

أفضل طريقة لدمج خل التفاح في نظامك الغذائي هواستخدامه في الطهي وإضافته للسلطات مثل تتبيلات السلطة والمايونيز.