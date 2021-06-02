شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيتامين سى وفوائده لمواجهة أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين سى المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، هو عنصر غذائى أساسى قابل للذوبان فى الماء، حمض الأسكوربيك ضرورى للاستجابات المناعية ضد العدوى، له خصائص مهمة مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، ومضادة للتخثر، ومضادة للفيروسات، كما أن له دورًا أساسيًا فى إصلاح الأنسجة.

ووفقا لما نشره موقع Yahoo India News نظرًا لتأثير فيتامين سى على نزلات البرد وتقليل مدتها وتخفيف أعراضها، فإن إعطاء فيتامين سى عن طريق الوريد قد يقلل من التحول فى المرضى من عدوى خفيفة إلى المرحلة الحرجة من فيروس كورونا.

وتجرى العديد من الدراسات على فوائد فيتامين سى فى جميع أنحاء العالم لتأكيد دوره فى التخفيف من أعراض كورونا وفهم إمكاناته العلاجية بشكل أفضل، ويوصى بتشجيع الأشخاص المعرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس بضرورة تناول مكملات فيتامين سى يوميًا.

كيف نحصل على جرعتنا اليومية من فيتامين سي؟

يعتمد البشر على فيتامين سي من خلال تناول الفواكه والخضروات لأن أجسامنا لا تنتجها، والبديل الغذائي الموصى به للبالغين من سن 19 عامًا فما فوق هو 90 مج يوميًا للرجال و75 مجم للنساء، ويمكن أن يؤدى التدخين إلى استنفاد مستويات فيتامين سى فى الجسم، لذلك يُقترح للمدخنين بالحصول على 35 مجم إضافية.

وبالنسبة للأمهات الحوامل والمرضعات يزيد الـ RDA إلى 85 مجم و120 مجم على التوالي، والحد الأعلى منه يبلغ 2000 مجم يوميا، وقد يؤدي تناول ما يزيد عن هذا المقدار إلى مشاكل هضمية وإسهال.

ولحسن الحظ هناك الكثير من الأطعمة المختلفة التى يمكنك الاختيار منها الغنية بفيتامين سي، وتشمل بعض الفواكه والخضروات التي تحتوي على أعلى مصادر فيتامين سي ما يلي:

الشمام الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت الكيوي

مانجو الفلفل الأحمر والأخضر كرنب بروكلي

العنب بابايا أناناس

فراولة، توت بري بطيخ

وينصح بتناول الفواكه والخضروات نيئة كلما أمكن ذلك، لأنها تفقد عند طهيها بعض عناصرها الغذائية الحيوية، وتحتوي الأطعمة التي يتم تناولها نيئة في ذروة النضج على معظم فيتامين سى.

ويحتوى الفلفل الأخضر والأحمر على فيتامين سي أكثر من البرتقال.

كونه مادة مغذية قابلة للذوبان في الماء ، فمن الأفضل امتصاصه عندما تتناوله على معدة فارغة، إذا كنت تتناول مكملات فيتامين سي ، فإن أفضل وقت لتناولها هو أول شيء في الصباح ، 30-45 دقيقة قبل وجبتك.

ويلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في تعزيز النوم، وأظهرت الدراسات أن الأفراد الذين لديهم تركيزات أعلى من الفيتامين يتمتعون بنوم أفضل من أولئك الذين لديهم تركيزات منخفضة.

البرقوق هو غذاء أسترالي يحتوي على فيتامين C أكثر 100 مرة من البرتقال، ويحتوي البرقوق على ما يصل إلى 5300 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، ما يجعله أغنى مصدر معروف لهذا الفيتامين.