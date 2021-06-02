شكرا لقرائتكم جديد طفل "العسل الأسود" بمصر.. توقيف الأب وتنازل الأم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما هزت قصته الرأي العام في مصر وتناقلت وسائل التواصل بكثافة صورته مقيدا والحشرات تنهش في جسده، أقدمت إيمان جمال والدة الطفل "محمد ح"، والمعروف إعلاميا بطفل "العسل الأسود"، على التنازل عن المحضر الذي حررته ضد والد الطفل، واتهمته فيه بتعذيب ابنهما بتوثيقه من يديه وقدميه ودهن جسده بالعسل الأسود أعلى سطح المنزل.

وأكدت والدة الطفل أنها لم تكن تتوقع ردود الفعل العنيفة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، مناشدة الجميع بعدم نشر صورة ابنه موثق اليدين والرجلين مجددا، لعدم التأثير عليه سلبا، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية.

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ابتكار وسائل تعذيب جديدة

أتى ذلك، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية في القليوبية القبض على الوالدالمتهم بتوثيق نجله ووضع عسل أسود على جسده وتركه للحشرات والذباب أعلى منزله بشبين القناطر، وحجزه على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفل إلى الطب الشرعى لبيان الإصابات التى تعرض لها نتيجة عنف والده.

طفل العسل الأسود مع والدته

وكان خط نجدة الطفل، أعلن أنه تلقى بلاغا السبت الماضى، من والدة "طفل العسل"، موضحا أن الأم اتهمت والده بمعاملته بعنف شديد، وتهدديها بسمعتها إذا تحدثت عما يفعله، طالبة الحماية لها ولابنها.

كما كشفت الأم أن زوجها يعاملها وابنها بقسوة مفرطة، واعتاد على ابتكار وسائل تعذيب جديدة في كل مرة بحق الصغير، بينها طريقة العسل، وحرمانه من الطعام والشراب لساعات طويلة رغم صغير سنه.