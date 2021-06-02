شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين حب الشباب والدمامل.. وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب والدمامل من المشاكل الجلدية الشائعة والمتشابهة التى يصعب التفرقة بينهما، فكلاهما يظهر على شكل كتل منتفخة ومؤلمة برؤوس بيضاء ومليئة بالصديد، لكن حب الشباب والبثور والدمامل تختلف فى أسبابها وعلاجها، قبل أن تتمكن من معاملتهم بشكل مناسب، يجب أن تعرف ما الذى تتعامل معه.

وفى هذا التقرير تعرف على الفرق بين الدمامل وحب الشباب وفقا لما ذكره موقع verywellhealth.

الدمامل

وتسمى أيضًا بالخراجات وهى بصيلات الشعر المصابة وغالبًا ما تكون بكتيريا، وهى التى تسبب تلك التورمات المؤلمة، حيث يبدأ على شكل كتلة صلبة حمراء مؤلمة تحت سطح الجلد على مدار عدة أيام.

فى البداية، قد يكون من الصعب التمييز بين الدمل والبثور لأنها قد تبدأ أيضًا على شكل كتلة صلبة حمراء ومؤلمة.

حب الشباب

ينجم حب الشباب عن انسداد المسام وليس عن طريق العدوى، ويتم سد المسام بالزيت وخلايا الجلد الميتة، إلى جانب البكتيريا المسببة لحب الشباب وتهيج المسام مسببة الاحمرار والالتهاب.

إذا كانت الشوائب الكبيرة على وجهك، فمن المحتمل أن تكون عبارة عن بثرة حب الشباب، والبثور شائعة على الوجه وأعلى الظهر والكتف ومنطقة الصدر.

يمكن أن يساعدك حجم الشوائب أيضًا فى تحديد ما إذا كانت حب شباب أو دمل، إذا كانت بحجم عشرة سنتات أو أصغر، فمن المرجح أن تكون بثرة إذا كانت أكبر من النيكل، فمن المحتمل أنها دمل.

واحدة من العلامات الرئيسية التى تدل على أنك تتعامل مع الدمل هو حجمه، يختلف حجم الدمامل حيث يمكن أن تكون بحجم حبة الكرز وحتى حجم حبة الجوز. ﻿

كيفية علاج البثور وحبوب الشباب الكبيرة

يجب أن تلتئم البثور فى غضون سبعة إلى 14 يومًا، لكن الكتلة الموجودة أسفل الجلد قد تستغرق وقتًا أطول لتختفى، و فى بعض الأحيان يمكن أن تستمر هذه الكتل بضعة أشهر، اعتمادًا على مدى عمق البثرة وشدة التهابها.

يمكن أن يساعد الثلج في تخفيف بعض التورم والألم الناتج عن تلك البقعة الكبيرة، حيث قم بلف مكعب ثلج بقطعة قماش ناعمة وضعه فوق البثرة لبضع دقائق في كل مرة، وكرر ذلك من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، لن يشفي الثلج البثرة بشكل أسرع، لكن يمكن أن يساعدها في الشعور بالتحسن حتى يحدث ذلك.

إذا كانت البثور تمثل مشكلة مستمرة فأنت تريد الحصول على علاج منتظم لحب الشباب، الهدف هو منع هذه البثور الكبيرة من التكون في المقام الأول، ويساعدك علاج حب الشباب المنتظم على تحقيق بذلك.

كيف تعالج الدمامل

تغطيته بضمادة دافئة ورطبة عدة مرات فى اليوم، تأكد من غسل يديك جيدًا قبل وبعد لمس الدمل، ستحتاج بعض أنواع الدمامل إلى المعالجة من قبل الطبيب، لذلك إذا لم تحصل على نتائج مع رعاية منزلية جيدة، أو أن الدمل يزداد سوءًا، أو يكون مؤلمًا للغاية أو تشعر عمومًا بتوعك، فلا بد من زيارة الطبيب.