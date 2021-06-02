شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لتخفيف ألم واضطرابات المعدة.. منها الزنجبيل والينسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرابات المعدة من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون كبار أو صغار، قد يكون ذلك ناتجًا عن تناول بعض الأطعمة غير الصحية أو الالتهاب الشديد فى المعدة أو الإصابة بعدوى أو جرثومة المعدة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك العديد من الطرق الطبيعية التى تساعد على تعزيز صحة المعدة وعلاج الاضطرابات..

1: الزنجبيل

منذ العصور القديمة ، كان الزنجبيل يستخدم كعلاج لكل شيء من الألم إلى الغثيان، حيث يتوفر فى الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات، لذلك ينصح بتناول الزنجبيل الدافئ عند الشعور بألم واضطراب فى المعدة.

2: شاي البابونج

يمكن لفنجان صغير من شاى البابونج أن يساعد فى تخفيف آلام اضطراب المعدة عن طريق العمل كمضاد للالتهابات، وتساعد هذه الخصائص المضادة للالتهابات على استرخاء عضلات المعدة، ما يقلل من آلام التشنجات والتشنجات.

3: النعناع

غالبًا ما يستشهد بالنعناع كعلاج مفيد للغثيان واضطراب المعدة لأن المنثول الموجود في أوراقه هو مسكن طبيعي أو مسكن للألم.

4: خل التفاح

يعتبر خل التفاح من أفضل الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة المعدة والاضطرابات الهضمية، حيث يحتوى على خصائص مهدئة للمعدة.

5: الينسون

من السوائل الدافئة التى ينصح بتناولها دائما سواء عند مشاكل الجهاز التنفسى ونزلات البرد والأنفلونزا أو لعلاج اضطرابات المعدة وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الطبيعية.

- فضلا عن ذلك هناك بعض النصائح التى يجب ان يتبعها المريض للوقاية من اضطرابات المعدة ومنها

1: الابتعاد عن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون.

2: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية والغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.

3: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه وتجنب الوجبات الجاهزة.