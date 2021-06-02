شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المعدية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر الأمراض المعدية بشكل كبير فى الفترة الأخيرة ويعتبر أبرزها فيروس كورونا الذى سبب وفاة الكثيرين حول العالم، وحتى الآن لم يتم اكتشاف علاج محدد للقضاء على فيروس كورونا، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth هناك العديد من الطرق البسيطة والفعالة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى المنقولة بغض النظر عن نوعها وهى:

1: اغسل يديك

لا يدرك الكثير من الناس أن الميكروبات يمكن أن تعيش على الأسطح فى أى مكان من بضع دقائق إلى عدة أشهر، اعتمادًا على البيئة ونوع العامل الممرض، وهذا يعنى أن بعض الفيروسات والبكتيريا قد تكون قادرة على البقاء على الأسطح التى تلمسها بانتظام، مثل لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو مفتاح الإضاءة أو مقبض الباب.

ويعد انتقال العدوى من اليد إلى الوجه ومن اليد إلى الفم أكثر الطرق شيوعًا لانتشار الأمراض المعدية، ولتجنب ذلك يوصى بغسل اليدين بشكل روتينى للحد من تعرض العامل الممرض لفمك أو عينيك أو أنفك.

2: تجنب مشاركة متعلقاتك الشخصية

يمكن أن تكون فرشاة الأسنان، والمناشف، وشفرات الحلاقة، والمناديل، ومقصات الأظافر مصادر لمسببات الأمراض المعدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، لذلك ينصح بعدم تبادلها.

3: من المهم تعليم أطفالك عدم وضع الألعاب والأشياء في أفواههم وتجنب القيام بذلك بنفسك (على سبيل المثال ، مضغ قلم رصاص).

4: غطى فمك

لا تشمل النظافة الجيدة النظافة الشخصية فحسب، بل تشمل أيضًا الممارسة القديمة المتمثلة في تغطية فمك عند السعال أو العطس، حيث تنتشر العديد من التهابات الجهاز التنفسي عن طريق الرذاذ الذي يسقط على الأرض بسرعة ولكن يمكن أن يصيب الأشخاص القريبين.

5: ارتد قناعا للوجه

أصبحت أقنعة الوجه جزءًا من الحياة اليومية للناس مع ظهور وباء كورونا، وتتمثل إحدى فوائد هذه الممارسة في أنها لم تساعد فقط في إبطاء انتشار الفيروس التاجي، لكنها أدت أيضًا إلى انخفاض حاد في حالات الأنفلونزا خلال موسم الأنفلونزا.

لا تساعدك أقنعة الوجه على تجنب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المعدية فحسب، بل تمنعك أيضًا من إصابة الآخرين حال إصابتك بالعدوى، على هذا النحو يجب الالتزام بممارسة ارتداء قناع الوجه فى أى موقف عندما تكون لديك أعراض تنفسية ولا تستطيع عزل نفسك .