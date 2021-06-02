شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في اليوم العالمي لمكافحة التدخين، يؤكد الأطباء على خطورة التدخين على الصحة، مشددين على أهمية الإقلاع عن التدخين للوقاية من أخطر الأمراض.

ولكن ماذا يحدث للجسم بعد يوم من الإقلاع عن التدخين؟ ويجيب الأطباء على هذا السؤال بقولهم إنه عند الإقلاع عن التدخين ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم ليعود للمستوى الطبيعي، ويزداد مستوى الأكسجين في الدم ليصل للمستوى الطبيعي.

وفي حالة الإقلاع عن التدخين نهائيا تحدث هذه التغيرات في جسم الإنسان:

1. بعد 20 دقيقة

يبدأ نبض المدخن وضغط الدم في الانخفاض إلى الوضع الطبيعي بعد 20 دقيقة من تدخين اخر سيجارة، وترتفع درجة حرارة اليدين والقدمين لدرجة الحرارة المعتادة، كما تتحسن الدورة الدموية في جسم الشخص.

2. بعد 8 ساعات

بعد 8 ساعات من الإقلاع عن التدخين تقل مستويات النيكوتين وأول اكسيد الكربون في الدم إلى النصف.

وأول أكسيد الكربون هي غاز سام عديم اللون والرائحة يوجد في السجائر، وفي مواقد الغاز، والمواقد الخشبية، ووقود السيارات، ينافس أول اكسيد الكربون الأكسجين في الدم فيسبب مشكلات في العضلات والعقل وغيرها، وذلك بسبب نقص الأكسجين حيث يمنع الأكسجين من الدخول الى الرئتين و الدم.

ومع انخفاض المواد الكيميائية في الجسم يعود مستوى الأكسجين في الجسم إلى المستوى الطبيعي.

قد يشعر الشخص في هذه المرحلة ببعض الرغبة الشديدة بالتدخين ولكنها تدوم من 5 إلى 10 دقائق، ويساعد مضغ العلكة وشرب الماء على التقليل من هذا الشعور.

3. بعد 12 ساعة

يعود مستوى أول أكسيد الكربون إلى طبيعته في الجسم فيزيد من مستوى الأكسجين في الدم.

4. بعد 24 ساعة

يقل خطر الإصابة بالنوبة القلبية بعد الإقلاع عن التدخين بيوم واحد، وذلك لأن الإقلاع عن التدخين يخفض من ضغط الدم فيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، كما يزيد من مستوى الأكسجين في الجسم مما يجعل ممارسة الرياضة أمر سهل ويعزز ذلك من العادات الصحية للقلب.

يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الجيد في الجسم، كما يزيد التدخين من ارتفاع ضغط الدم، وخطر التجلط فيزيد من خطر الإصابة السكتة الدماغية (Stroke).

5. بعد 48 ساعة

تبدأ النهايات العصبية بالتعافي فتتحسن حالة الشم والتذوق، كما تبدأ الرئتان بالتخلص من المخاط وفضلات التدخين الأخرى، ويصبح الجسم خالي من النيكوتين، وتظهر أعراض الانسحاب في هذا الوقت، مثل:

الاكتئاب.

الصداع.

الملل.

الدوار.

الجوع.

التعب.

وقد تزداد أعراض الربو سوءًا إذا كان الشخص مصابًا به.

6. بعد 3 أيام

تبدأ الرئتين بالتعافي بحلول 3 أيام فيصبح التنفس أسهل، وتزداد مستويات الطاقة في الجسم، وتسترخي القصبات الهوائية.

7. بعد شهر واحد

تبدأ وظائف الرئة بالتحسن، بالإضافة لتحسن سعة الرئة، فتزداد القدرة على التحمل الرياضي، مثل: الجري، والقفز.

8. من شهر إلى 3 شهور

تستمر الدورة الدموية في التحسن بشكل كبير.

9. بعد 9 شهور

تتعافى الرئتين بشكل كبير وتتعافى الأهداب داخل الرئتين التي تساعد على إخراج المخاط والحماية من الالتهابات، ويلاحظ المدخنين انخفاض في احتمالية الإصابة بالتهابات الرئة لأن الأهداب تقوم بعملها الان بشكل صحيح، حيث تتحسن وظائف الرئة بنسبة 10%.

10. بعد عام واحد

يصبح خطر الإصابة بأمراض القلب نصف ما كان عليه قبل عام واحد أثناء التدخين.