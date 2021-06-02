شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بالدوار أو الدوخة عند الوقوف بشكل مفاجئ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر الكثيرون بالدوار والدوخة عند الوقوف بشكل مفاجئ، ويتساءلون حول سبب حدوث هذا الأمر، وهل الأمر يتعلق بضغط الدم أم أن هناك أسباب أخرى؟ وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب الشعور بالدوار والدوخة عند الوقوف من مكانك، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكى.

وقال جيفري كورسون، طبيب القلب بمستشفى كليفلاند كلينيك الأمريكية "عندما تقف يمكن أن تتسبب آثار الجاذبية على جسمك في استقرار الدم أو تجمعه في الأوردة في الجزء السفلي من جسمك".

وتابع قائلاً: "عادة ما يكون لجسمك عدد من الاستجابات الفورية التي تساعد في الحماية من هذا الانخفاض في ضغط الدم، إذا كانت أى من هذه الاستجابات متوقفة أو بطيئة الحدوث، فإن النتيجة هى أن ضغط الدم فى دماغك ينخفض ​​ما يجعلك تشعر بالدوار".

وأوضح أن توخى الحذر عند تغيير وضعية الجسم فجأة، مثل الانحناء والوقوف أو الوقوف من وضع الجلوس يمكن أن يساعد فى عدم الشعور بالدوار.

وأضاف أنه إذا كانت النوبة شديدة، كما لو كنت تشعر وكأنك ستفقد الوعي أو إذا لم تختف الدوخة بسرعة، اجلس أو استلقِ على الفور.

كن حذرًا بشكل خاص عند النهوض من السرير اجلس على حافة السرير لبضع ثوانٍ قبل الوقوف وخذ بضع ثوانٍ قبل أن تبدأ في المشي لمنح جسمك فرصة للاستجابة.

وبالمثل، يجب توخي الحذر في الصباح أو بعد فترات طويلة أو الاستلقاء، وعند الاستيقاظ في منتصف الليل لاستخدام الحمام، وبعد الوجبات الكبيرة وبعد الاستحمام بالماء الساخن.

ويمكن أن تؤثر أشياء كثيرة على كيفية تنظيم ضغط الدم عند الوقوف أشياء مثل العمر والأدوية والمشاكل الطبية والجفاف فإذا كان هذا يحدث كثيرًا، فاستشر طبيبك.