إنفوجراف.. أرقام ترسّخ إنجازات حملة تطعيمات كورونا بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتقدم الإمارات بخطى ثابتة نحو الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على كورونا.

وشهدت الإمارات حتى اليوم تطعيم ما يزيد على نسبة 81.93% من إجمالي الفئة المؤهلة وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً كما تم تطعيم ما نسبته 92.35% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق وهي الفئة ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

ووصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم إلى أكثر من 12.9 مليون جرعة وبلغ معدل توزيع اللقاح 131.11 جرعة لكل 100 شخص في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 50 مليون فحص وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها إحدى أهم النماذج العالمية الناجحة في التصدي لـ "كوفيد – 19".

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز الأرقام عن تطعيمات كورونا في الإمارات: