شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لا تحصى للرقص.. يقاوم الاكتئاب ويقوى القلب وعضلات الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن الرقص له فوائد صحية عديدة بجانب أنه نشاط ترفيهى من المقام الأول، فهو يلعب دورا فى زيادة النشاط البدنى ويعود بالنفع أيضا على صحة القلب والعظام، بجانب دوره فى إنقاص الوزن وحرق الدهون.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فمن أبرز فوائد الرقص على صحتك الآتى:1. تعزيز الطاقة

الرقص هو شكل من أشكال الرياضة، ويؤدى النشاط البدنى الذى نقوم به أثناء الرقص إلى ظهور هرمون الإندورفين الذي يجعلنا في النهاية نشيطين، إلى جانب ذلك، يمكن للرقص رفع مستوى التركيز والشعور بالطاقة المفرطة.

2. إنقاص الوزن

الرقص لمدة 60 دقيقة يمكن أن يحرق 468 سعرة حرارية (للأشخاص الذين يبلغ وزنهم 60 كجم) الأمر الذى يسهم فى إنقاص الوزن ومقاومة السمنة.

3. صحة القلب

يمكن للرقص أن يزيد من أداء القلب والرئتين لجلب الأكسجين إلى كل جزء من أجزاء الجسم وبالتالي يحافظ على صحة القلب.





4. زيادة القدرة على التحمل وتقوية العضلات

تسهم حركات الرقص الجزء العلوى والسفلى من الجسم بزيادة قدرتنا على التحمل وتقوية العضلات وزيادة مرونة أجسامنا وبالتالى تقلل من آلام المفاصل.

5. تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب

يسهم الرقص من تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والخرف وألزهايمر، حيث يدمج الرقص وظائف الدماغ المتعددة بحيث تتصل الأعصاب في دماغنا ببعضها البعض، كما أنه يؤثر على وظائف المخ من خلال تحفيزها حتى يتمكن دماغنا من الأداء في أفضل حالاته.

7. زيادة الثقة بالنفس والتركيز

الأشخاص الذين يجيدون الرقص يكشفون عن مستوى عالٍ من الثقة بالنفس لأنهم سعداء بجسدهم بالإضافة إلى قدرتهم على معالجة الحركات، بجانب دوره في زيادة قدرتنا على التركيز.