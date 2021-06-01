شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع فطريات الغشاء المخاطى التى تصيب مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفطريات الفطرية فى الهند، دخل الناس فى حالة أخرى من الذعر والفوضى فى حين أن فيروس كورونا كان بالفعل مصدر قلق كبير، إلا أن الإصابة الفطرية المرتبطة به أثارت شعوراً بالقلق فى الهند فى حين أن المرض يؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، فمن المهم أن نفهم ما هو فطر الغشاء المخاطى بالضبط وكيف يؤثر على الجسم.

ما هو داء الغشاء المخاطي؟

فطر الغشاء المخاطى أو الفطريات السوداء هى حالة طبية خطيرة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية عادة ما تصيب تجاويف الجيوب الأنفية أو المخ أو الرئتين، وبالتالى يمكن أن تكون شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون أو يتعافون من فيروس كورونا، وهو شائع عند مرضى السكري أو أولئك الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة أو الكورتيزون أو يخضعون للعلاج الكيميائي الذي يضعف مناعة الجسم ويجعله غير قادر على محاربة الجراثيم والفيروسات.

أنواع داء الغشاء المخاطي المصاحب لـفيروس كورونا

يمكن أن يحدث داء الغشاء المخاطي بسبب عدة أنواع من الفطريات الموجودة في البيئة، أي في التربة والنباتات أو المواد العضوية المتحللة، وهناك العديد من أنواع الفطريات التي تسبب داء الغشاء المخاطي مثل أنواع Rhizopus وأنواع Mucor وأنواع Rhizomucor وأنواع Syncephalastrum و Cunninghamella bertholletiae وأنواع Apophysomyces وأنواع Lichtheimia (Absidia سابقًا ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا، هناك نوعان من داء الغشاء المخاطي، حيث لوحظ على المرضى داء الغشاء المخاطي Rhino-Orbito-Cerebral (ROCM) وداء الغشاء المخاطي الرئوي.

داء الفطريات الدماغي وحيد القرن (ROCM)

وفقًا للأطباء فإن الإصابة بفطر الغشاء المخاطي الذى يصيب الأنف والعينين والدماغ ويؤدي إلى تشوه واضح معين في الوجه ترتبط بداء الكركدن الأوربيتو الدماغي (ROCM) تبدأ الإصابة من التجاويف الأنفية وتنتشر على طول ممر الجيوب لتصيب الحجاج وهو تجويف العظم الذي يحيط بالعين والدماغ.

من الأعراض الأولية له انسداد الأنف وإفرازات أنفية غير معتادة وتورم الوجه والألم والخدر بمرور الوقت قد يحدث أيضًا صداع وألم في العين وتشوش الرؤية والعمى الجزئي.

داء الغشاء المخاطي الرئوي

يصيب داء الغشاء المخاطي الرئوي في المقام الأول الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة على عكس ROCM ، فإنه يؤثر على الرئتين والجهاز التنفسي أولئك الذين يصابون بداء الغشاء المخاطي الرئوي تظهر عليهم أعراض مثل الحمى والسعال وضيق التنفس وألم الصدر مع انتشار الإصابة، وإذا لم يتم علاجها جيدًا فى الوقت المناسب فقد يؤدى ذلك إلى تطور الانصباب الجنبى المعروف أيضًا باسم "الماء على الرئتين"، ما يشير إلى تراكم السوائل الزائدة فى الغلاف الخارجى للرئتين.