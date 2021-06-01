أميركا… 45% من مرضى كورونا غادروا المستشفى في حالة أسوأ مما كانوا عليها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 مساءً - تشير دراسة جديدة إلى أنّ ما يقرب من نصف جميع مرضى كوفيد-19 الذين تم نقلهم إلى المستشفى خلال شهري مارس وأبريل 2020 تركوا المستشفيات في حالة أسوأ مما كانوا عليه عند وصولهم.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطانية مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه…

وجد الباحثون في ميشيغان ميديسين أنّ 45 في المائة من المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد شهدوا انخفاضاً كبيراً في الصحة بعد خروجهم.

حوالي 20 في المئة لم يكونوا قادرين على العيش بشكل مستقل بعد خروجهم ، لأنهم يعانون من الألم والأعراض العصبية.

في حين تحسنت الرعاية في المستشفيات لمرضى كوفيد بشكل كبير مقارنة بالأيام الأولى للوباء ، يقول المؤلفون إنّ النتائج تظهر أهمية متابعة المرضى الذين تم تسريحهم والناجين الآخرين من كوفيد الذين قد يعانون من أعراض طويلة الأجل.

قبل التطعيم ، كانت عمليات التعافي تعتبر “المقياس الجيد” لـلقضاء على كوفيد. قد ينظر شخص ما إلى لوحة أجهزة القياس الخاصة بدولته أو أي جريدة محلية ، ويرى عدداً من المرضى الذين تعافوا ، ويعتقد أن ذلك يشير إلى الانتصار على المرض المميت.

في الواقع ، إنّ عملية التعافي من كوفيد هي أكثر تعقيداً بكثير. لا يوجد تعريف موحد لما يجعل شخص ما “تعافى” من المرض ، وحتى ذلك الحين ، سيبدو التعافي مختلفاً لكل مريض.

قد يعاني شخص واحد من أعراض خفيفة ، ثم يشعر بأنه يعود إلى طبيعته في غضون أسبوعين بينما قد يعاني شخص آخر من الإرهاق المستمر والاضطراب العقلي لعدة أشهر.

أصبح المرضى في الفئة الأخيرة يطلق عليهم “الحاملون لفترة طويلة” ، ويواجهون حالة تسمى كوفيد الطويل. قدرت الدراسات الحديثة أنّ واحداً من كل أربعة مرضى كوفيد سيصبحون مرضى كوفيد لفترة طويلة.

توضح دراسة حديثة من Michigan Medicine ، التي نشرت في xx ، مدى شيوع كوفيد الطويل، وكيف لا يعني مغادرة المستشفى في كثير من الأحيان أنّ المرض توقف عن التسبب في ضرر.

فحص الباحثون سجلات المستشفى لحوالي 300 مريض ، تتراوح أعمارهم من 20 إلى 95 سنة، وتم إدخالهم إلى المستشفى في ميشيغان بين شهري مارس وأبريل 2020.

وكشفت السجلات أنّ العديد من المرضى كانوا في حالة أسوأ في الوقت الذي غادروا المستشفى مقارنة بالوقت الذي دخلوا فيه.

عانى حوالي 45 في المائة من المرضى من “انخفاض وظيفي” مما يعني أنّ المرضى فقدوا القدرة على الحركة والقدرة على القيام بمهام الحياة اليومية ، مثل ارتداء الملابس والذهاب إلى الحمام.

“كانت احتياجات إعادة التأهيل شائعة حقاً لهؤلاء المرضى” ، قالت الكاتبة الرئيسية الدكتورة أليسيا دونتر ، أخصائية طب الأطفال في ميشيغان ميديسين ، في بيان صحفي.

“لقد نجوا ، لكن هؤلاء الناس غادروا المستشفى في حالة بدنية أسوأ مما كانت عليه حين دخلوا. قسم منهم كان بحاجة إلى علاج للمرضى الخارجيين وآخرون أصبحوا يمشون الآن بعصا ، لقد حدث شيء أثر على خطة الخروج الخاصة بهم.”

إنّ غالبية هؤلاء المرضى ، 74 في المئة ، كانوا يعيشون بشكل مستقل قبل إدخالهم إلى المستشفى ، لكن كوفيد- 19 أثر بشدة على قدرتهم على الاعتناء بأنفسهم.

فقد ما يقرب من 20 في المائة من المرضى الكثير من القدرة بسبب كوفيد، ولم يعودوا قادرين على العيش بمفردهم بعد خروجهم من المستشفى.

وقالت دونتر: “ربما كان هؤلاء المرضى بحاجة إلى الانتقال إلى منشأة خاصة لمساعدتهم ، أو ربما كانوا بحاجة إلى الانتقال مع أحد أفراد العائلة ، لكنهم لم يتمكنوا من العودة للعيش وحدهم في ديارهم”.

إنّ لذلك تأثير كبير على المرضى وأسرهم، عاطفياً وجسدياً.”

تم إخبار أربعة من كل خمسة مرضى تدهورت حالتهم أثناء وجودهم في المستشفى أنهم بحاجة إلى علاج طبيعي بعد خروجهم.

لكنّ الباحثين لاحظوا أنّ العديد من المرضى لم يتم تقييمهم على الإطلاق.

إنّ حوالي 40 في المائة من المشاركين في الدراسة لم يروا طبيباً متخصصاً في إعادة التأهيل أو معالجاً فيزيائياً أو خبيراً مماثلاً قبل عودتهم إلى المنزل.

قد يكون هذا التقصير في الرعاية غير مفاجئ بالنظر إلى أنّ هؤلاء المرضى تم نقلهم إلى المستشفى خلال الموجة الأولى من الوباء ، عندما كانت العديد من المرافق مكتظة وكان الأطباء لا يزالون يتعلمون كيفية علاج كوفيد.

لكنّ الفاصل الزمني في التقييمات قد يعني أنّ بعض المرضى المشمولين في نسبة 40% كانوا يعانون أيضاً من انخفاض وظيفي أو أنهم عانوا من أعراض كوفيد الطويل بعد عودتهم إلى المنزل.

لاحظ مؤلفو الدراسة أنّ هذا البحث “من المحتمل أن يكون تمثيلاً ناقصاً” للنتائج الحقيقية لكوفيد وما يحتاجه الناجون.