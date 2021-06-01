8 طرق للحصول على شعر صحي ولامع وأظافر قوية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 مساءً - عندما يتعلق الأمر بالأظافر والشعر القوي والصحي، فإن مقولة “الجمال يأتي من الداخل” تعتبر قولاً مأثوراً مناسباً.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطانية مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه…

إنّ تناول نظام غذائي متوازن ومغذي وشربنا للمياه بشكل جيد ، عوامل مهمة تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على تغذية أجسامنا وبقائها في حالة جيدة.

بالإضافة إلى نمط حياة صحي ، قد ترغب في دعم شعرك وأظافرك عن طريق تناول مكمل يومي من الفيتامينات والمعادن. وفقاً لدراسة حديثة ، ربعنا تقريباً (24 في المائة) يتناولون الفيتامينات الآن أكثر مما كنا عليه قبل جائحة كوفيد-19.

إذا كنت تسعى للحصول على شعر وأظافر صحية ، فإليك ثماني نصائح لمساعدتك في الوصول إلى هدفك.

1-تناول نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات

في حين يبدو أنّ العوامل الوراثية تلعب دوراً في سماكة وقوة شعرك وأظافرك،فإنّ الطعام الذي تتناوله يمكن أن يكون له تأثير أيضاً.

الفيتامينات والمعادن مهمة لوظائف الجسم الطبيعية ، والتي تشمل نمو ووظيفة الخلايا. عندما يكون هناك نقص ، يمكن أن يساهم ذللك في تساقط الشعر.

إنّ ضمان تناول نظام غذائي متوازن وصحي مع الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات والألياف يعني أنك تحصل على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المحددة التي تحتاجها لصحة الشعر والأظافر والجلد.

2-تناول مكمّلات من الفيتامين

إذا كنت تشعر وكأنك لا تحصل على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن من النظام الغذائي الخاص بك ، فإنّ تناول مكملات مثل فيتامينات الشعر القابلة للمضغ يمكن أن يساعدك على ذلك.

3-احرص على شرب المياه بانتظام

تتكون أجسامنا من ما بين 60 و 70 في المائة من الماء ، ومع فصل الصيف والطقس الدافئ ، من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على رطوبة جسمنا.

تحتاج كل خلية ونسيج وعضو في أجسامنا إلى الماء للعمل بشكل صحيح. يساعد الماء أيضاً على تخليص أنظمتنا من النفايات والسموم من خلال التبول والعرق وحركات الأمعاء.

يساعد الماء على تنظيم أنظمة الدورة الدموية لدينا، مما يساعد بدوره على تليين أظافرنا وبصيلات الشعر والحفاظ على فروة رأس صحية. وقد وجدت الدراسات أيضاً وجود صلة قوية بين شرب المزيد من الماء والحصول على بشرة أكثر صحة.

الهدف الجيد هو شرب ما بين ستة وثمانية أكواب من الماء يومياً .

4-أوميغا-3

أجسادنا بحاجة إلى الدهون، ولكننا لا نتحدث هنا عن النوع الذي تحصل عليه من الكعك المحلى.

غالباً ما تتواجد دهون أوميغا 3 الأساسية في الأسماك الزيتية مثل سمك السلمون والماكريل والتونة والسردين، ولها فوائد صحية مختلفة.

يجب أن يسعى معظمنا إلى تضمين المزيد من الأسماك في نظامنا الغذائي ، وخاصة الأسماك الزيتية ، وفقاً لـلخدمات الصحية الوطنية.

5-الزنك

يعدّ الزنك من المغذيات الدقيقة الأساسية التي تلعب عدداً من الأدوار المهمة داخل الجسم.

وهذا يشمل مساعدة العمليات الأيضية والمساهمة في الحفاظ على الشعر الطبيعي.

كما يفعّل الزنك دور البروتينات في الجسم، بما في ذلك الأظافر ، على النمو والبقاء قوية.

يمكنك عادة الحصول على ما يكفي من الزنك من نظامك الغذائي ؛ فهو موجود في الخضروات مثل السبانخ والفطر والبروكلي واللفت وحتى الثوم.

6-مارس التمارين الذهنية للاسترخاء والتخلص من التوتر

لا يمكن لضغوط الحياة اليومية أن تجعلك تشعر بالقلق في بعض الأحيان فحسب ، بل قد يكون لها أيضاً تأثير جسدي.

إنّ الإجهاد الشديد يجعل من الصعب على جسمك امتصاص العناصر الغذائية اللازمة لصحة الشعر والبشرة والأظافر.

بالإضافة إلى ذلك ، عندما تشعر بالتوتر ، يحرق جسمك العناصر الغذائية بشكل أسرع ، تاركاً إياك في حالة عجز.

ينتج جسمك أيضاً هرمون الكورتيزول عند الإجهاد، والذي يمكن أن يؤثر سلباً على وظيفة ودورة بصيلات الشعر.

قد تجد نفسك أيضاً تطور عادات عصبية مثل عض أظافرك ، والتي يمكن أن تضر بهيكل الظفر.

إنّ التمارين الذهنية، التي تعني التوقف عن إيلاء المزيد من الاهتمام للعالم من حولك والتركيز على مشاعرك في الوقت الحاضر ، يمكن أن تساعد في تحسين صحتك العقلية.

يمكن أن تساعد تمارين التنفس أيضاً في تقليل الشعور بالتوتر والقلق ؛ حاول التنفس من خلال أنفك بعمق، ثم دع التنفس يتدفق من خلال فمك. قد يساعدك العد إلى خمسة خلال كل استنشاق وزفير. واصل القيام بذلك لعدة دقائق.

7-الحديد

الحديد هو معدن مهم لعدد من وظائف الجسم ؛ فهو يساعد على صنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين حول الجسم، على طول الطريق وصولاً إلى جذور شعرنا.

معظمنا يحصل على كل الحديد الذي نحتاجه عبر تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن. إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الحديد ، فقد تشعر بالتعب ، وقد تصبح أظافرك أكثر هشاشة وقد يشعر شعرك أيضاً بالجفاف ويصبح باهتاً.

إنّ الأطعمة مثل اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والخضر الورقية والبيض والأرز البني والحبوب (مثل الفاصوليا الحمراء والفاصوليا والحمص) والمكسرات والفواكه المجففة أو حبوب الإفطار تعتبر مصادر جيدة للحديد.

8-الكولاجين

الكولاجين هو مكون طبيعي للجلد ويساعده على الحفاظ على ثباته ومرونته. وهو يتألف من جزيئات البروتين من الأحماض الأمينية.

يعتبر الكولاجين مصدراً جيداً للبرولين ، وهو حمض أميني يستخدم لصنع الكيراتين ، وهو بروتين هيكلي موجود في بشرتنا وشعرنا وأظافرنا.

إنّ تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على ما يكفي من البروتين والفيتامينات والمعادن ودهون أوميغا 3 سيضمن لجسمك إنتاج كمية كافية من الكولاجين.