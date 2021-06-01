شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف اكتساب بعض المتعافين من كورونا مناعة طبيعية لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة إيطالية نشرت فى مجلة JAMA Internal Medicine أن المتعافين من فيروس كورونا قد يحصلون على مناعة طبيعية من العدوى لمدة عام على الأقل، نقلا عن موقع ميديكال إكسبريس.





وأشارت الدراسة التى استندت إلى مجموعة من البيانات طويلة المدى من شمال إيطاليا، وهى منطقة تضررت بشدة خلال الأيام الأولى للوباء، إلى أن الإصابة مرة أخرى بعد الشفاء من عدوى فيروس كورونا نادرة جدًا، وقد تكون المناعة لدى المرضى السابقين طويلة الأمد.

وأكد الباحثون أن المناعة الطبيعية ضد سارس المسبب لعدوى كورونا تمنح تأثيرًا وقائيًا لمدة عام على الأقل، وهو ما يشبه الحماية المذكورة فى دراسات اللقاح الحديثة.

واستندت الدراسة للسجلات الصحية لأكثر من 15000 شخص أصيبوا بعدوى سابقة من الفيروس، إلا أنه فى ظل المتغيرات الجديدة للفيروس لاتزال هناك خطورة تلاحق المتعافين من العدوى للمرة الثانية، لذا لابد من الحصول على تطعيمات لقاحات كورونا تجنبا للعدوى مرة أخرى.

وأوضح الباحثون أن تحقيق مناعة القطيع من خلال العدوى الطبيعية هي عملية طويلة ومؤلمة، ولم تكن فعالة للقضاء على المرض، حيث تم القضاء على المرض البشري الوحيد وهو الجدري من خلال التطعيم وليس العدوى الطبيعية.

وأكدت الدراسة أن العدوى الثانية تحدث بعد مرور 90 يوما من العدوى الأولى، للتأكد من عدم وجود التباس حول آثار العدوى الأولى العالقة في الاختبارات.

وأوضحت الدراسة أن متوسط ​​الوقت من الإصابة الأولية إلى الإصابة مرة أخرى كان 230 يومًا، لكن هذا لا يعنى عدم الحصول على اللقاحات التى هى العامل الوحيد للسيطرة على الوباء.