شكرا لقرائتكم خبر عن موديرنا تتقدم بطلب للحصول على موافقة FDA الكاملة على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت شركة موديرنا Moderna، اليوم الثلاثاء، للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" الكاملة على لقاح كورونا، لتصبح ثانى شركة أدوية تفعل ذلك بعد شركة فايزر Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech والتى سعت للحصول على تصريح كامل للقاح الشهر الماضى، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وسمحت موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" على الاستخدام الطارئ للهيئات التنظيمية الصحية بإجازة اللقاحات أثناء الوباء، استنادًا إلى الحد الأدنى من عدوى كورونا بين السكان التجريبيين وشهرين من بيانات السلامة لمتلقي اللقاح.

وقالت شركة موديرنا Moderna إنها ستواصل تقديم البيانات إلى FDA خلال الأسابيع المقبلة، مع طلب مراجعة الأولوية، مضيفة أنه عند الانتهاء من التقديم، ستقوم الوكالة بإخطار الشركة عندما يتم قبولها رسميًا للمراجعة.

ولدى موديرنا ومقرها كامبريدج، اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة لتزويدها بـ300 مليون جرعة من لقاح كورونا، المرخص به أو المعتمد للاستخدام في أكثر من 40 دولة.

وتم توزيع أكثر من 151 مليون جرعة من لقاح موديرنا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع ما يقرب من 124.5 مليون جرعة حتى 30 مايو، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت الوكالة إنه تم تطعيم أكثر من 135 مليون شخص أو ما يقرب من 41% من إجمالي سكان الولايات المتحدة بشكل كامل اعتبارًا من 30 مايو، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.

قالت شركة موديرنا Moderna فى أبريل إن لقاحها أظهر حماية قوية ضد فيروس كورونا بعد 6 أشهر من تلقى الأشخاص الجرعة الثانية، مع فعالية تزيد عن 95% ضد فيروس كورونا المستجد.