فائدة هامة للتنفس العميق.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

فوائد متعددة للتنفس العميق، حيث يساعد في التخلص من التوتر والعصبية والخوف والغضب، وغيرها .

ظهرت دراسة جديدة أن الحركات الدقيقة والتنفس العميق لنظام “تاي تشي” يمكن أن تكون مفيدة مثل التمارين العادية في معالجة انتشار المرض في منتصف العمر.

ويُعرف “تاي تشي” بأنه شكل من أشكال “تمارين العقل والجسم”، التي توصف بأنها “تأمل متحرك” يمارسها الملايين حول العالم لتحسين الصحة واليقظة.

وفي الدراسة، تتبع باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حجم خصر المتطوعين، الذين إما لم يمارسوا التمارين الرياضية أو مارسوها مع نظام “تاي تشي” لمدة 12 أسبوعا.

ووجدوا أن “تاي تشي” كانت فعالة مثل التمارين التقليدية عند تقليل محيط الخصر لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن، الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وركز الفريق على الأشخاص الذين يعانون من حالة تعرف بالسمنة المركزية، وهي عبارة عن وزن يتم حمله في الغالب حول منطقة الوسط.

وهذا مظهر رئيسي من مظاهر متلازمة التمثيل الغذائي ومشكلة صحية شائعة لدى البالغين في منتصف العمر.

وشارك الفريقَ أيضا باحثون من جامعة هونغ كونغ، الذين أجروا التجربة عن طريق تعيين عشوائي لأكثر من 500 بالغ فوق سن الخمسين يعانون من السمنة المركزية، لنظام “تاي تشي” أو التمارين التقليدية أو عدم ممارسة الرياضة.

ووجد الباحثون أن كلا من مجموعة “تاي تشي” والتمرين التقليدي، شهدت انخفاضا في محيط الخصر، مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وكان لتقليل محيط الخصر تأثير إيجابي على الكوليسترول الجيد، لكنه لم يترجم إلى اختلافات يمكن اكتشافها في الجلوكوز أو ضغط الدم.

ووفقا لمعدي الدراسة، فإن النتائج التي توصلوا إليها هي أخبار جيدة للبالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين يعانون من السمنة المركزية، ولكنهم قد لا يحبذون ممارسة التمارين الرياضية التقليدية بسبب التفضيل أو محدودية الحركة.