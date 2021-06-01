بريطانيا لم تسجل أي وفاة بكوفيد خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ يوليو

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

لم تسجل السلطات الصحية البريطانية، الثلاثاء، أي وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



ويأتي ذلك للمرة الاولى منذ 30 يوليو/ تموز 2020، علما أن المملكة المتحدة لا تخفي قلقها من ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بمتحور دلتا.

وأظهرت آخر حصيلة رسمية أن البلد، الاكثر تضررا في أوروبا مع ما مجموعه 127 الفا و782 وفاة، أحصى الثلاثاء 3165 إصابة جديدة (العدد الإجمالي بات يناهز 4,5 ملايين إصابة) في زيادة مقارنة بالأسبوعين الماضيين.